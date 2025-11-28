Time оприлюднив головні фото року — Україна теж у списку

Журнал Time оприлюднив щорічну підбірку з ста фотографій, що відображають ключові події та емоції 2025 року.

У редакції наголошують, що основою сильної фотографії є не техніка, а люди, чия присутність наповнює кадр життям і робить його незабутнім.

Саме тому найвиразніші знімки року — це не просто пейзажі чи документальна фіксація, а миті, у яких люди стоять в центрі трагедій, рішень, втрат і надії.

Українські кадри, що увійшли до рейтингу

До сотні найкращих потрапили шість світлин, які показують різні сторони української реальності під час повномасштабної війни.

Відібрані фото демонструють і фронтові наслідки, і переживання цивільних, і впертість повсякденного життя, яке триває попри постійні обстріли.

Одним із кадрів став момент, коли дим після російського удару повільно здіймається над золотим полем соняшників у Запорізькій області — символічне зіткнення мирного краєвиду й жорстокості війни.

Інша світлина показує харків’янку, яка виносить своїх домашніх улюбленців з багатоповерхівки під час чергового обстрілу.

У добірку потрапив і момент, коли рятувальники надають допомогу постраждалій поруч із зруйнованим будинком.

Окремий знімок зафіксував наслідки удару по пʼятиповерхівці в Дарницькому районі Києва, де загинули 25 людей, з них четверо дітей.

Серед відібраних фото також є поранена жінка, яка сидить на сходах власного дому після удару, та кадр з Житомирщини, де працівники працюють у титановому карʼєрі — кадр про стійкість економічного тилу.

Інші події, які визначили рік

Поряд з Україною у добірці представлені кадри з світових подій, що стали частиною глобального інформаційного поля.

Це війна в секторі Гази, масові протести у Стамбулі, пожежі в Каліфорнії, прощання з Папою Франциском і обрання нового Папи — Льва XIV, церемонія Оскар, а також стихійні лиха та політичні процеси, які формували 2025 рік.

Україна в об’єктиві Time: вже традиція

Українські світлини фігурують серед найкращих уже кілька років поспіль. У 2023 році Time включив до переліку дев’ять фото з України, у 2024-му — сім.

Шість цьогорічних кадрів продовжують цю традицію і нагадують світу, що війна триває, а кожен день приносить нові людські історії, які потребують голосу та уваги.

Головне фото: The New York Times (Девід Гуттенфельдер).

