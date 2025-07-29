Залужний потрапив на обкладинку Vogue — фото

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Британії Валерій Залужний з’явився на обкладинці глянцю Vogue і навіть написав власну колонку, де поділився думками про корені ідентичності та історичні уроки для українців. Розповідаємо більше, що варто знати про Залужного на сторінках Vogue.

Залужний знявся для Vogue: про що розповів військовий

У журналі екс-військовий розповів про корені української ідентичності, силу єдності й найголовніші історичні уроки, які українці мають засвоїти вже зараз.

— Говорячи про нашу країну та її роль сьогодні, ми можемо вести мову лише про нас — людей, які об’єднані в державу Україну. Немає нічого іншого, абстрактного, що може замінити поняття держави. Усе, що в ній є, — це тільки ми з вами. Ми, ті, хто живе зараз. І саме ми відповідальні за сьогодні й за те, що буде завтра, — пише Залужний.

То що ж ми, всі разом, значимо для світу. Можливо, спочатку краще розповісти світові, які уроки ми вивчили за останні вкрай важкі роки. Ми маємо право про це казати, бо ми вижили у найкривавішій війні XXI століття.

Також Залужний поділився спогадами з дитинства, коли вперше вдягнув вишиванку, про містечко, де виріс, і пісні, які співали тоді.

Серед уроків, які українці мають вивчити зараз, він виділив такі:

Ми не дали себе обдурити. Бо саме ми є народ і є держава. Саме тому, що українці вижили 24 лютого 2022, ми боремося далі. Суспільство має бути готовим платити за безпеку. Велич і сила ворога не завжди така, якою її уявляють його вожді та пропагандисти. Сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі. Від тих сусідів, які допомагати не хочуть, потрібно знати, як захиститися. Ворог, який не може зламати тебе на полі бою, буде ламати тебе в тилу. На війні чудес не буває. Думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті. Найдорожчий ресурс війни — це люди. Б’ючись із ворогом, потрібно думати, яку саме перемогу ти хочеш зараз і в майбутньому. Друзі і союзники не завжди думають, як ти. Їм потрібен час. Кожний день у війні — це або новий урок, або смерть.

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Серед іншого, на фото Залужний з’явився у темно-синьому костюмі та білій сорочці. Костюм доповнювала брошка герба України.

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