Залужный попал на обложку Vogue — фото

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный появился на обложке глянца Vogue и даже написал собственную колонку, где поделился мыслями о корнях идентичности и исторических уроков для украинцев. Рассказываем больше, что стоит знать о Залужном на страницах Vogue.

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В журнале экс-военный рассказал о корнях украинской идентичности, силе единства и главных исторических уроках, которые украинцы должны усвоить уже сейчас.

— Говоря о нашей стране и ее роли сегодня, мы можем говорить только о нас — людях, объединенных в государство Украины. Нет ничего другого, отвлеченного, что может заменить понятие государства. Все, что в нем есть, это только мы с вами. Мы, живущие сейчас. И именно мы ответственны за сегодня и за то, что будет завтра, — пишет Залужный.

Так что же мы все вместе значим для мира. Возможно, сначала лучше рассказать миру, какие уроки мы изучили за последние очень тяжелые годы. Мы имеем право об этом говорить, потому что мы выжили в самой кровавой войне XXI века.

Также Залужный поделился воспоминаниями из детства, когда впервые надел вышиванку, о городке, где вырос, и песнях, которые тогда пели.

Среди уроков, которые украинцы должны изучить сейчас, он выделил:

Мы не дали себя обмануть. Ведь именно мы являемся народом и государством. Именно потому, что украинцы выжили 24 февраля 2022 года, мы боремся дальше. Общество должно быть готово платить за безопасность. Величие и сила врага не всегда такова, какой ее представляют его вожди и пропагандисты. Сосед, помогающий тебе в беде, помогает прежде всего себе. От соседей, которые помогать не хотят, нужно знать, как защититься. Враг, который не может сломить тебя на поле битвы, будет ломать тебя в тылу. На войне чудес не бывает. Думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве. Самый дорогой ресурс войны — это люди. Сражаясь с врагом, нужно думать, какую именно победу ты хочешь сейчас и в будущем. Друзья и союзники не всегда думают, как ты. Им нужно время. Каждый день на войне это или новый урок, или смерть.

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Среди прочего, на фото Залужный появился в темно-синем костюме и белой рубашке. Костюм дополняла брошь герба Украины.

Валерий Залужный стал героем нового номера Vogue Ukraine Leaders 2025 года.

Валерий Залужный уже вошел в историю Украины как знаковая личность. Каков был его путь — мы рассказывали в другом материале.

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