Time опубликовал главные фото года — Украина тоже в списке

Журнал Time опубликовал ежегодную подборку из ста фотографий, которые отражают ключевые события и эмоции 2025 года.

В редакции отмечают, что основой сильной фотографии является не техника, а люди, чье присутствие наполняет кадр жизнью и делает его незабываемым.

Поэтому самые выразительные снимки года — это не просто пейзажи или документальная фиксация, а мгновения, в которых люди оказываются в центре трагедий, решений, потерь и надежды.

Украинские кадры, вошедшие в рейтинг

В сотню лучших попали шесть фотографий, которые показывают разные стороны украинской реальности во время полномасштабной войны.

Отобранные снимки отражают и последствия боевых действий, и переживания мирных жителей, и упорство повседневной жизни, которая продолжается несмотря на постоянные обстрелы.

Одним из кадров стал момент, когда дым после российского удара медленно поднимается над золотым полем подсолнухов в Запорожской области — символическое столкновение мирного пейзажа и жестокости войны.

Другой снимок показывает харьковчанку, которая выносит своих домашних питомцев из многоэтажного дома во время очередного обстрела.

В подборку также вошел момент, когда спасатели оказывают помощь пострадавшей возле разрушенного дома.

Отдельный кадр зафиксировал последствия удара по пятиэтажке в Дарницком районе Киева, где погибли 25 человек, среди них — четверо детей.

Среди выбранных снимков есть также раненая женщина, сидящая на ступеньках своего дома после обстрела, и кадр из Житомирской области, где рабочие трудятся на титановой шахте — изображение устойчивости экономического тыла.

Другие события, которые определили год

Помимо Украины, в подборке представлены кадры мировых событий, ставших частью глобального информационного поля.

Это война в секторе Газа, массовые протесты в Стамбуле, пожары в Калифорнии, прощание с Папой Франциском и избрание нового Папы — Льва XIV, церемония Оскар, а также стихийные бедствия и политические процессы, которые формировали 2025 год.

Украина в объективе Time: уже традиция

Украинские фотографии оказываются среди лучших уже несколько лет подряд. В 2023 году Time включил в список девять снимков из Украины, в 2024-м — семь.

Шесть кадров этого года продолжают эту традицию и напоминают миру, что война продолжается, а каждый день приносит новые человеческие истории, которые нуждаются в голосе и внимании.

Фото: The New York Times (Дэвид Гуттенфельдер).

