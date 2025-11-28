Для тебя Новости

Time опубликовал главные фото года — Украина тоже в списке

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 ноября 2025, 12:00 2 мин.
Time опубликовал главные фото года — Украина тоже в списке

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь