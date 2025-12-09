Аварійні відключення світла в Україні: графіки скасовано в більшості областей

У більшості регіонів України запроваджено режим аварійних відключень електроенергії. Попередньо затверджені графіки погодинних відключень наразі не діють.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Чому не має світла: причини

Головною причиною запровадження екстрених заходів залишаються наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

Причина посилення обмежень — наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють, — йдеться в повідомленні.

Пошкоджене обладнання не витримує навантаження, тому для збереження цілісності енергосистеми диспетчери були змушені вдатися до аварійних обмежень.

Енергетики наголошують: поточні відключення не є помилкою диспетчерів чи недотриманням розкладу. Це форс-мажорна ситуація, необхідна для запобігання масштабним аваріям.

Національний оператор енергосистеми характеризує ситуацію як складну, проте контрольовану. Ремонтні бригади продовжують ліквідацію наслідків обстрілів у посиленому режимі.

Коли відновиться стабільне електропостачання

Наразі енергетики не дають точних прогнозів щодо тривалості аварійних відключень. Обмеження будуть зняті одразу після стабілізації роботи енергосистеми.

Споживачів закликають орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення обленерго у своїх регіонах (на офіційних сайтах та сторінках у соцмережах), оскільки ситуація може змінюватися динамічно.

Також громадянам радять заряджати гаджети та павербанки за наявності напруги в мережі.

Раніше ми розповідали тобі, які електроприлади використовують найменше енергії: читай у нашому іншому матеріалі за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!