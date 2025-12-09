Аварийные отключения света в Украине: графики отменены в большинстве областей

В большинстве регионов Украины введен режим аварийных отключений электроэнергии. Предварительно утвержденные графики почасовых отключений на данный момент не действуют.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Почему нет света: причины

Главной причиной введения экстренных мер остаются последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

Причина усиления ограничений — последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют, — говорится в сообщении.

Поврежденное оборудование не выдерживает нагрузки, поэтому для сохранения целостности энергосистемы диспетчеры были вынуждены прибегнуть к аварийным ограничениям.

Энергетики подчеркивают: текущие отключения не являются ошибкой диспетчеров или несоблюдением расписания. Это форс-мажорная ситуация, необходимая для предотвращения масштабных аварий.

Национальный оператор энергосистемы характеризует ситуацию как сложную, но контролируемую. Ремонтные бригады продолжают ликвидацию последствий обстрелов в усиленном режиме.

Когда восстановится стабильное электроснабжение

На данный момент энергетики не дают точных прогнозов относительно длительности аварийных отключений. Ограничения будут сняты сразу после стабилизации работы энергосистемы.

Потребителей призывают ориентироваться исключительно на официальные сообщения облэнерго в своих регионах (на официальных сайтах и страницах в соцсетях), поскольку ситуация может меняться динамично.

Также гражданам советуют заряжать гаджеты и павербанки при наличии напряжения в сети.

