Для тебя Новости

Аварийные отключения света в Украине: графики отменены в большинстве областей

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 декабря 2025, 16:19 2 мин.
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь