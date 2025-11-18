Графики отключений света могут продолжаться всю зиму — прогноз главы Укрэнерго

В Украине графики почасовых отключений электроэнергии могут применяться в течение всей зимы из-за значительных повреждений энергосистемы от российских атак.

Читай в материале, почему графики отключений будут в течение этой зимы.

Отключения света могут быть всю зиму — что известно

Об этом заявил глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью для РБК-Украина.

Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации — делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены.

, — отметил Кудрицкий.

По его словам, дефицит мощности возникает преимущественно в пиковые часы — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00, когда потребление максимальное. Ограничения вводятся для балансировки системы и предотвращения аварийных отключений.

Также Кудрицкий говорил о том, что девять атомных блоков — это, пожалуй, слишком много, и об этом сообщили коллегам из Энергоатома. Аргументом является то, что при таком количестве блоков коэффициент использования установленной мощности (КУУМ) снизится до 50%, хотя в идеале атомный блок должен работать круглый год, за исключением периода перезагрузки топлива.

Также было отмечено, что первоначальные расчеты атомщиков, которые учитывали КВВП на уровне 96-99%, являются нереалистичными. Им посоветовали скорректировать планы и уменьшить количество блоков, поскольку с таким низким коэффициентом проект станет экономически нежизнеспособным.

Энергетики призывают экономить электричество: выключать лишнее освещение, переносить использование мощных приборов на ночь. Ситуация зависит от погодных условий и импорта, но восстановление продолжается.

