Ця нагорода належить вам! Віктор Пінчук присвятив відзнаку від Atlantic Council українським героям

12 травня у Вашингтоні український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук отримав нагороду за видатне гуманітарне лідерство від Atlantic Council — одного з найвпливовіших аналітичних центрів США. Церемонія зібрала політиків, дипломатів, військових, представників медіа, бізнесу та громадського сектору.

Нагороду присудили за системну гуманітарну допомогу, яку меценат надає Україні під час повномасштабної війни, а також за його внесок у розвиток охорони здоров’я, освіти, культури й публічної дипломатії.

Віктор Пінчук — засновник групи EastOne та компанії Інтерпайп, благодійного фонду Victor Pinchuk Foundation. Разом із дружиною Оленою Пінчук, засновницею Фонду боротьби зі СНІДом, вони багато років підтримують соціальні та культурні ініціативи. Після 2022 року основна увага родини зосереджена на допомозі військовим, ветеранам і цивільним, які постраждали від війни.

Нагорода має належати українським героям

Отримуючи нагороду, Віктор Пінчук наголосив, що сприймає її не як особисту відзнаку:

— Коли я дізнався про цю нагороду, моєю першою реакцією було: зараз не на часі для українського бізнесмена отримувати нагороду. Тому що страждання і війна в Україні тривають. І будь-яка нагорода має належати українським героям, які віддають своє життя і здоров’я. Тільки їм.

Бізнесмен зазначив, що вирішив приїхати до Вашингтона, аби нагадати світові про українських захисників:

Я подумав, що якщо я поїду до Вашингтона, я зможу бути корисним: по-перше, зможу розповісти про українських героїв. По-друге, зможу висловити нашу глибоку вдячність Сполученим Штатам.

У залі під час виступу були присутні українські військові та медики. Віктор Пінчук присвятив отриману нагороду усім захисникам країни:

— Українці поклали свої життя, щоб захистити нашу країну та її кордони, щоб захистити свої сім’ї від вбивць. Наші робітники, які щодня випускають продукцію під обстрілами, наші медики, які рятують життя. Деякі з них присутні в цій залі. Їх в цій залі дев’ять з декількох мільйонів героїв. Я завдячую вам усім.

У мене немає слів, щоб висловити свою безмежну повагу і безмежну вдячність. Ця нагорода належить вам і таким, як ви.

Продовження боротьби за незалежність

З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор і Олена Пінчуки системно підтримують українських військових і цивільне населення. Серед ключових ініціатив:

RECOVERY — найбільша в Україні мережа реабілітаційних центрів для поранених військових;

— найбільша в Україні мережа реабілітаційних центрів для поранених військових; RETURNING — центри ментального здоров’я для захисників та їхніх родин;

— центри ментального здоров’я для захисників та їхніх родин; Ukraine Relief Fund — гуманітарна допомога цивільним, які постраждали від війни;

— гуманітарна допомога цивільним, які постраждали від війни; Message from the Frontline — платформа для комунікації між українськими ветеранами й західними політиками.

Пінчук пояснив, чому для нього особисто участь у благодійності — це продовження боротьби за незалежність:

— Для нас з моєю дружиною Оленою підтримувати українських героїв — це справжня честь. Благодійність для українського бізнесмена зараз — це участь у війні за незалежність. Уся філантропія, яку ми будували понад 20 років, була лише підготовкою до того, що ми робимо зараз.

Наш досвід у сфері охорони здоров’я ми використовуємо для створення реабілітаційних центрів для наших героїв та героїнь. Загальнонаціональна мережа інноваційних центрів сьогодні працює аби щороку 26 000 поранених героїв могли відновлювати своє здоров’я.

У день вручення нагороди один із нових центрів відкрився в Україні:

Буквально сьогодні ми відкриваємо центр на понад 100 ліжок, і туди їдуть герої. Я побачу їх, коли повернуся з Вашингтону в Україну. І я хочу розповісти нашим героям, як їх поважають у Вашингтоні. Ми з Оленою ніколи не робили нічого настільки важливого.

Подяка США за підтримку України

У промові Віктор Пінчук також подякував Сполученим Штатам за тривалу допомогу Україні:

— США були з Україною з перших днів війни. Дякую за вашу неоціненну, послідовну, справжню дружбу і партнерство. Українці ніколи цього не забудуть. Я вдячний за можливість бути тут, щоб подякувати Президенту Сполучених Штатів. Президент Трамп був першим, хто надав зброю Україні у 2017 році. Це було надзвичайно важливо. Дякую також за нещодавній дозвіл на продаж зброї, що також надзвичайно важливо.

Лауреати Atlantic Council 2025

Цьогорічними лауреатами нагород Atlantic Council також стали:

Стівен Гедлі — колишній радник з національної безпеки США та заступник голови Ради директорів Atlantic Council;

Андрей Пленкович — премʼєр-міністр Хорватії;

Джон В. “Джей” Реймонд — генерал у відставці;

Джуді Коллінз — співачка й авторка пісень, лауреатка премії Ґреммі та номінантка на Оскар.

Нагорода за видатне гуманітарне лідерство є частиною серії нагород Atlantic Council за видатне лідерство. У різні роки її отримували президенти Джордж Буш-старший, Білл Клінтон, Тоні Блер та інші світові лідери.

Про відкриття одного з Центрів реабілітації для військових RECOVERY у Тернополі — читай далі.

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