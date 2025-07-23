140 тисяч за день! Скільки українців їдуть за кордон влітку

Українці активно їдуть у відпустки, попри війну. Найпопулярніші напрямки — Карпати, Закарпаття, Львівщина та узбережжя Одещини.

Їдуть відпочивальники з України й до Туреччини, Єгипту, Болгарії, Польщі та Чорногорії. Хоч відпочинок подорожчав в середньому на 15-20%, люди не відмовляють бодай у короткому перепочинку.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, яка ситуація нині на кордоні з Україною та скільки людей поїхали в інші країни.

Наскільки активно українці виїжджають за кордон у відпустки

За словами речника ДПСУ, пасажиропотік нині дуже високий, особливо у порівнянні з весняними місяцями. На окремих напрямках зростання відбулося на рівні 40%.

— В будні дні зараз пасажиропотік коливається на рівні десь 125-130 тисяч перетинів кордону громадянами в обох напрямках, як на в’їзд, так і на виїзд сукупно. Весною ці показники були на рівні 80-85 тисяч перетинів. У вихідні дні, в суботу та неділю, пасажиропотік зростає вище, — заявив Андрій Демченко.

До прикладу, в минулу суботу (19 липня — ред.) кількість українців, яка перетнула кордон, була на рівні 142 тисяч. А у неділю це вже майже 149 тисяч перетинів кордону громадянами на виїзд та на в’їзд в Україну.

85% від загального пасажиропотоку становлять громадяни України. 50% від цієї кількості припадає на кордон з Польщею. Решта 50% пропорційно розділяється на інші кордони.

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З перших днів червня пасажиропотік почав зростати й більше характеризувався виїздом з України. У порівнянні з травнем пасажиропотік став більшим на 23%. В липні пасажиропотік також продовжував зростати. Але зараз громадяни не лише виїжджають з України, а й повертаються із закордону.

— І варто очікувати, що серпень характеризуватиметься більшим поверненням громадян України з-за кордону додому, особливо перед новим навчальним роком. Така ж тенденція була і минулого року.

Але якщо говорити про зростання пасажиропотоку, то нині він більший приблизно на 5%, ніж це фіксувалося у 2024, додав Андрій Демченко.

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