Яка зарплата Зеленського: офіційні суми у 2024–2025 роках

Фінансові питання перших осіб держави завжди викликають підвищений інтерес — люди хочуть знати, яка зарплата Зеленського, чи отримує він премії й скільки насправді залишається на руки.

І тепер нарешті маємо чітку відповідь. Завдяки офіційній відповіді Державного управління справами на запит журналістів 24 Каналу та даним відкритих реєстрів стало можливим точно з’ясувати, чи змінювалася зарплата президента, які суми йому нараховували у 2024 році та яка зарплата у президента Зеленського у 2025 році після сплати податків.

Яка зарплата у президента України Зеленського

Станом на 2024 рік, згідно з офіційними даними, фінансова ситуація глави держави залишається стабільною, але доволі аскетичною у порівнянні з відповідальністю посади. Головна цифра, що відповідає на запит, яка зарплата у президента України Зеленського, — це 28 000 гривень.

Саме такий розмір посадового окладу нараховується Володимиру Зеленському щомісяця. Важливий нюанс: жодних додаткових фінансових бонусів не передбачено. Президентові не встановлено ані надбавок за інтенсивність праці, ані премій, ані інших складових заробітної плати.

Суха арифметика за 2024 рік виглядає так:

Загальна сума нарахованої зарплати за рік склала 336 000 гривень;

З цієї суми було сплачено податків та зборів у розмірі 66 500 гривень.

Яка зарплата у Зеленського у 2025 році

Довгий час (останні п’ять років) Володимир Зеленський отримував на руки 22 540 гривень. До речі, таку ж суму після сплати податків отримував і його попередник Петро Порошенко (наприклад, у березні 2019 року).

Проте наприкінці минулого року цифри змінилися. За даними пошуково-аналітичного ресурсу 007, що відстежує публічні фінанси, у грудні 2024 року виплата зменшилась і склала 21 560 гривень.

Тим, хто запитує, яка зарплата у Зеленського 2025 року, варто знати: ця тенденція збереглася. У січні, лютому та березні 2025-го президент стабільно отримував ті ж самі 21 560 гривень.

Яка зарплата у президента Зеленського порівняно з главою ОП

Цікава картина вимальовується, якщо порівняти доходи президента та керівника його Офісу. Поки суспільство обговорює, яка зарплата у президента Зеленського, офіційні звіти показують, що його підлеглі можуть заробляти більше.

Для прикладу, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за 2024 рік заробив загалом 582 255,50 гривні. Його посадовий оклад суттєво вищий за президентський і становить 121 270,63 гривні.

За цей період Єрмак сплатив до бюджету податків на суму 115 525,65 гривні, що майже вдвічі більше за суму податків, сплачених главою держави.

Таким чином, Володимир Зеленський продовжує працювати виключно за голий оклад, який залишається одним із найнижчих серед топ-посадовців країни.

Нагадаємо також, що на тлі дискусій про рівень оплати праці топпосадовців, у владі активно обговорюють підвищення зарплати військовим, які служать у тилу.

