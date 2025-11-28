Какая зарплата Зеленского: официальные суммы в 2024-2025 годах

Финансовые вопросы первых лиц государства всегда вызывают повышенный интерес — люди хотят знать, какая зарплата Зеленского, получает ли он премии и сколько на самом деле остается на руки.

И теперь наконец имеем четкий ответ. Благодаря официальному ответу Государственного управления делами на запрос журналистов 24 Канала и данным открытых реестров стало возможным точно выяснить, менялась ли зарплата президента, какие суммы ему начисляли в 2024 году и какая зарплата у президента Зеленского в 2025 году после уплаты налогов.

Какая зарплата у президента Украины Зеленского

По состоянию на 2024 год, согласно официальным данным, финансовая ситуация главы государства остается стабильной, но довольно аскетичной по сравнению с ответственностью должности. Главная цифра, которая отвечает на запрос «какая зарплата у президента Украины Зеленского», — это 28 000 гривен.

Именно такой размер должностного оклада начисляется Владимиру Зеленскому ежемесячно. Важный нюанс: никаких дополнительных финансовых бонусов не предусмотрено. Президенту не установлены ни надбавки за интенсивность труда, ни премии, ни другие составляющие заработной платы.

Сухая арифметика за 2024 год выглядит так:

Общая сумма начисленной зарплаты за год составила 336 000 гривен;

Из этой суммы было уплачено налогов и сборов в размере 66 500 гривен.

Какая зарплата у Зеленского в 2025 году

Долгое время (последние пять лет) Владимир Зеленский получал на руки 22 540 гривен. Кстати, такую же сумму после уплаты налогов получал и его предшественник Пётр Порошенко (например, в марте 2019 года).

Однако в конце прошлого года цифры изменились. По данным поисково-аналитического ресурса 007, отслеживающего публичные финансы, в декабре 2024 года выплата уменьшилась и составила 21 560 гривен.

Тем, кто спрашивает, какая зарплата у Зеленского в 2025 году, стоит знать: эта тенденция сохранилась. В январе, феврале и марте 2025-го президент стабильно получал те же самые 21 560 гривен.

Какая зарплата у президента Зеленского по сравнению с главой ОП

Интересная картина вырисовывается, если сравнить доходы президента и руководителя его Офиса. Пока общество обсуждает, какая зарплата у президента Зеленского, официальные отчеты показывают, что его подчиненные могут зарабатывать больше.

Для примера, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак за 2024 год заработал в общей сложности 582 255,50 гривны. Его должностной оклад значительно выше президентского и составляет 121 270,63 гривны.

За этот период Ермак уплатил в бюджет налогов на сумму 115 525,65 гривны, что почти вдвое больше суммы налогов, уплаченных главой государства.

Таким образом, Владимир Зеленский продолжает работать исключительно за «голый» оклад, который остается одним из самых низких среди топ-чиновников страны.

Напомним также, что на фоне дискуссий об уровне оплаты труда топ-должностных лиц во власти активно обсуждают повышение зарплат военнослужащим, которые служат в тылу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!