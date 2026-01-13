Доплати енергетикам ремонтних бригад — Кабмін анонсував нову програму

В Україні розробляють спеціальну державну програму для фінансової підтримки енергетиків, які працюють над відновленням інфраструктури в екстремальних зимових умовах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Ініціатива Президента: підвищення оплати праці взимку

Під час свого вечірнього звернення глава держави наголосив, що фахівці, які відновлюють енергооб’єкти після атак, мають отримувати гідну винагороду за свою роботу в найскладніший період року.

Уряд розробить програму підтримки ремонтних бригад і підвищить їм оплату праці взимку, — повідомив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що саме героїзм енергетиків дозволяє державі функціонувати навіть після наймасштабніших терористичних актів ворога проти цивільної інфраструктури.

Деталі від уряду: хто отримає доплати

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко уточнила, як саме реалізовуватиметься ця ініціатива. За її словами, йдеться про фахівців, які працюють безпосередньо під обстрілами та під час морозів.

— Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі, — зазначила Юлія Свириденко.

За дорученням уряду, Міністерство енергетики разом із Міністерством фінансів уже готують відповідне рішення для розгляду Кабміном.

Кого стосуватимуться зміни:

фахівців ремонтно-відновлювальних бригад енергетичних компаній;

працівників, які безпосередньо виїжджають на місця прильотів у морозну погоду;

бригад, що відновлюють постачання не лише електрики, а й тепла, води та газу.

Свириденко наголосила, що обов’язок держави — підтримати професіоналів, які виконують цю титанічну працю в рекордні строки, попри всі безпекові та погодні ризики.

Дякую кожному енергетику за ваші надзусилля і відповідальну роботу! — додала прем’єр-міністерка.

Наразі очікується фіналізація проєкту рішення, яке офіційно закріпить розмір та механізм виплати нових надбавок для енергетичного десанту України.

