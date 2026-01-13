Для тебя Новости

Доплаты энергетикам ремонтных бригад — Кабмин анонсировал новую программу

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 января 2026, 11:00 2 мин.
Повышение зарплат энергетикам зимой

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь