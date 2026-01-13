Доплаты энергетикам ремонтных бригад — Кабмин анонсировал новую программу

В Украине разрабатывают специальную государственную программу для финансовой поддержки энергетиков, которые работают над восстановлением инфраструктуры в экстремальных зимних условиях. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Инициатива Президента: повышение оплаты труда зимой
Во время своего вечернего обращения глава государства подчеркнул, что специалисты, восстанавливающие энергообъекты после атак, должны получать достойное вознаграждение за свою работу в самый сложный период года.
Правительство разработает программу поддержки ремонтных бригад и повысит им оплату труда зимой, — сообщил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно героизм энергетиков позволяет государству функционировать даже после самых масштабных террористических актов врага против гражданской инфраструктуры.
Подробности от правительства: кто получит доплаты
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уточнила, как именно будет реализовываться эта инициатива. По ее словам, речь идет о специалистах, которые работают непосредственно под обстрелами во время морозов.
— Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после самых массовых вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всей стране, — отметила Юлия Свириденко.
По поручению правительства, Министерство энергетики совместно с Министерством финансов уже готовят соответствующее решение для рассмотрения Кабмином.
Кого коснутся изменения:
- специалистов ремонтно-восстановительных бригад энергетических компаний;
- работников, которые непосредственно выезжают на места прилетов в морозную погоду;
- бригад, восстанавливающих подачу не только электричества, но и тепла, воды и газа.
Свириденко подчеркнула, что долг государства — поддержать профессионалов, выполняющих этот титанический труд в рекордные сроки, несмотря на все риски безопасности и погодные условия.
Спасибо каждому энергетику за ваши сверхусилия и ответственную работу! — добавила премьер-министр.
На данный момент ожидается финализация проекта решения, которое официально закрепит размер и механизм выплаты новых надбавок для энергетического десанта Украины.
