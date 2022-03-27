На пенсію у 55 та 50 років. Нововведення для бійців територіальної оборони

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення.

Такі норми передбачені для військовослужбовців з-поміж учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Це означає, що вони мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Також, у разі загибелі осіб, які входять до складу територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей надається право на підвищені норми пенсійного забезпечення.

Зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій від 15 березня 2022 року № 2121-IX.

Нещодавно ми розповідали про те, як зміниться робочий день та зарплата під час війни