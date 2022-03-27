На пенсию в 55 и 50 лет. Нововведения для бойцов территориальной обороны

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения.

Такие нормы предусмотрены для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Это означает, что они имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Также, в случае гибели лиц, входящих в состав территориальных общин при выполнении заданий, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей предоставляется право на повышенные нормы пенсионного обеспечения.

Изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года в соответствии с Законом Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий от 15 марта 2022 г. № 2121-IX.

Недавно мы рассказывали о том, как сменится рабочий день и зарплата во время войны