Офіційно без відпусток: перелік професій, яким відмовлятимуть у відпочинку

Багато людей після повномасштабного вторгнення втратили домівку, роботу. Однак є і ті, які попри важкі умови й небезпеку загинути продовжували підтримувати життєдіяльність міста, рятувати людей тощо.

За словами голови Держслужби з питань праці Ігоря Дегнери, працівники критично важливих професій для країни у воєнний час офіційно можуть лишитися без відпустки.

Йдеться про тих, хто працює в оборонному комплексі, енергетиці та економіці. Якщо підприємству необхідно функціонувати без перерв, то працівникам мають право скасувати відпустки.

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Воєнний час не є часом для відпочинку, а економіка має працювати попри все.

До конкретних професій, яким скоротили мінімальну відпустку або й зовсім її скасували, належать працівники:

паливно-енергетичного сектору;

нафтової та газової промисловості;

ядерної енергетики;

охорони здоров’я;

системи життєзабезпечення;

транспорту та пошти;

оборонної промисловості;

металургійної промисловості;

цивільного захисту та інших.

Доки комусь скасовують відпустки, хтось не може знайти роботу. Через збільшення конкуренції та дефіцит робочих місць у певних сферах на ринку праці в Україні важко знайти роботу.

Однак треба продовжувати жити. Дивись, де знайти сезонний підробіток на літній час.

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