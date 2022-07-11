Официально без отпусков: список профессий, которым могут отказать в отдыхе

Многие после полномасштабного вторжения потеряли дом, работу. Однако есть и те, кто, несмотря на тяжелые условия и опасность погибнуть, продолжали поддерживать жизнедеятельность города, спасать людей и т.д.
По словам главы Госслужбы по вопросам труда Игоря Дегнеры, работники критически важных профессий для страны в военное время официально могут остаться без отпуска.
Речь идет о тех, кто работает в оборонном комплексе, энергетике и экономике. Если предприятию нужно работать без перерывов, то работникам имеют право отменить отпуска.
Военное время — не время для отдыха, а экономика должна работать, несмотря ни на что.
Военное время — не время для отдыха, а экономика должна работать, несмотря ни на что.
К конкретным профессиям, которым сократили минимальный отпуск или совсем его отменили, относятся работники:
Пока кому-то отменяют отпуска, кто-то не может найти работу. Из-за увеличения конкуренции и дефицита рабочих мест в определенных сферах на рынке труда в Украине трудно найти работу.
Однако нужно за что-то жить. Смотри, где найти сезонную подработку на летнее время.
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