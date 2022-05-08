Пішли боронити Україну добровольцем? Розповідаємо, як отримати статус учасника бойових дій

На початку повномасштабної війни в Україні нараховувалось близько 500 тисяч ветеранів, які мали статус учасника бойових дій. Проте окрім ветеранів та військових, які несуть службу у лавах Збройних сил України, є також добровольці, які долучились до захисту рідної країни безпосередньо під час бойових дій.

Міністерка з питань ветеранів Юлія Лапутіна розповіла в ефірі телемарафону про роботу уряду з ветеранами війни та як добровольці зможуть отримати статус учасника війни.

Як добровольцю отримати статус учасника війни

Закон України надає право добровольцям, які долучилися до тероборони й добровольчих формувань територіальних громад, отримати статус учасника бойових дій після нашої перемоги, — зазначила Лапутіна.

У Женевській і Гаазькій міжнародних конвенціях зафіксовано, що комбатантами (учасниками бойових дій) можуть вважатися як регулярні частини збройних формувань країни, так і ті, хто долучився до бойових дій безпосередньо під час нападу.

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Проте є певні нюанси. Територіальна оборона — окремий вид Збройних сил України. Людям, які вступили до тероборони, статус учасника бойових дій надаватиме Міністерство оборони.

Довести свою участь можна буде завдяки бойовому розпорядженню, адже жоден військовослужбовець не може вийти на виконання бойового завдання без цього документу.

Але що робити добровольцям, які не встигли оформитися? На рівні Міністерства у справах ветеранів вже діє комісія, яка розглядає надання статусу учасника бойових дій.

Щоб усе було прозоро та чесно, Міністерство висуває чіткий перелік документів, які людина має надати, а також свідчення військовослужбовців ЗСУ або тероборони, які теж виконували поставлене завдання.

У нашій комісії представлені як громадські ветеранські організації, так і всі силові відомства, які перевіряють документи, — додає міністерка.

Реабілітація ветеранів

Міністерство у справах ветеранів уже працює над продовженням та розробкою нових програм реабілітації ветеранів після нашої перемоги за такими напрямками:

Психологічне відновлення та адаптація до мирного життя.

Перенавчання ветерана на іншу спеціальність.

Реабілітація родин ветеранів.

Ми розглядаємо ветерана як надцінний людський потенціал, який мотивовано захищає Україну на військовому фронті, а потім він повернеться до своєї громади й також мотивовано, з отриманням відповідного інструментарію, відбудовуватиме нашу економіку та свою родину, — розповіла Лапутіна.

Доки ти читаєш цей текст, у Маріуполі на межі життя і смерті існують люди. Так, звичайні люди, що стали на захист нашого вільного неба та єдиної України. Петиція Save Mariupol може допомогти врятувати бійців Азову. Читай, як її підписати.