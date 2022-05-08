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Пішли боронити Україну добровольцем? Розповідаємо, як отримати статус учасника бойових дій

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Травня 2022, 19:03
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Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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