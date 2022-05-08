Пошли защищать Украину добровольцем? Рассказываем, как получить статус участника боевых действий

В начале полномасштабной войны в Украине насчитывалось около 500 тысяч ветеранов, имевших статус участника боевых действий. Однако, кроме ветеранов и военных, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Украины, есть также добровольцы, которые присоединились к защите родной страны непосредственно во время боевых действий.

Министр по вопросам ветеранов Юлия Лапутина рассказала в эфире телемарафона о работе правительства с ветеранами войны и как добровольцы смогут получить статус участника войны.

Как добровольцу получить статус участника войны

Закон Украины дает право добровольцам, примкнувшим к терробороне и добровольческим формированиям территориальных общин, получить статус участника боевых действий после нашей победы, — отметила Лапутина.

В Женевской и Гаагской международных конвенциях зафиксировано, что комбатантами (участниками боевых действий) могут считаться как регулярные части вооруженных формирований страны, так и те, кто присоединился к боевым действиям непосредственно во время нападения.

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Однако есть определенные нюансы. Территориальная оборона — отдельный вид Вооруженных сил Украины. Людям, вступившим в терроборону, статус участника боевых действий будет предоставлять Министерство обороны.

Доказать свое участие можно будет благодаря боевому распоряжению, ведь ни один военнослужащий не может выйти на выполнение боевого задания без этого документа.

Но что делать добровольцам, не успевшим оформиться? На уровне Министерства по делам ветеранов уже действует комиссия, рассматривающая предоставление статуса участника боевых действий.

Чтобы все было прозрачно и честно, Министерство дает четкий перечень документов, которые человек должен предоставить, а также показания военнослужащих ВСУ или терробороны, тоже выполнявших поставленную задачу.

В нашей комиссии представлены как общественные ветеранские организации, так и все силовые ведомства, проверяющие документы, — добавляет министр.

Реабилитация ветеранов

Министерство по делам ветеранов уже работает над продолжением и разработкой новых программ реабилитации ветеранов после нашей победы по следующим направлениям:

Психологическое восстановление и адаптация к мирной жизни.

Переобучение ветерана на другую специальность.

Реабилитация семей ветеранов.

Мы рассматриваем ветерана как сверхценный человеческий потенциал, мотивированно защищающий Украину на военном фронте, а затем он вернется в свою общину и также мотивированно, с получением соответствующего инструментария, будет восстанавливать нашу экономику и свою семью, — рассказала Лапутина.

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