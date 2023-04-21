Гроші крутяться в Україні: чому державі та підприємцям вигідний Закон про локалізацію

Через повномасштабну війну бізнес та економіка України відчутно похитнулися. Водночас Уряд намагається всіляко підтримати вітчизняне виробництво та підприємства, аби вони тільки використовували українську сировину.

Така допомога також відома як Закон про локалізацію. Що це таке, як працює та чим допомагає українському бізнесу й державі загалом — в матеріалі.

Закон про локалізацію

Закон про локалізацію допомагає зберегти десятки великих підприємств і тисячі робочих місць в умовах війни в Україні. Йдеться, наприклад, про машинобудування.

За кошти українських платників податків держава має купувати продукцію, що мінімум на 15% виготовлена в Україні.

Завдяки локалізації при публічних закупівлях громади, держпідприємства, органи влади купуючи, наприклад, громадський транспорт у виробника, мають вимагати від постачальників не менше як 15% української сировини у складі.

Тепер тендери на виробництво може виграти саме той постачальник, який використовує найбільший відсоток вітчизняної сировини.

Співавтор Закону про локалізацію Дмитро Кисилевський зазначає, що Україні вигідніше купувати вітчизняний продукт, аніж імпортний. Особливо тепер, під час війни.

— Під час таких прозорих закупівель гроші витрачаються всередині країни, а не платяться кудись ззовні. Це є здоровим глуздом і ознакою спроможності держави, — пояснює він.

Тобто, при купівлі українських продуктів, виробник та замовник повертатимуть кошти в нашу економіку, підживлюючи торгові процеси.

Також Дмитро Кисилевський зазначив, що таким чином закон надає платникам податків і робочі місця.

Для того, щоб допомогти країні, можна відкрити й власну справу просто під час війни! Як це зробити на що держава видає мільйонні гранти вже зараз, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!