Деньги крутятся в Украине: почему государству и предпринимателям выгоден Закон о локализации

Из-за полномасштабной войны бизнес и экономика Украины ощутимо пошатнулись. В то же время, правительство пытается всячески поддержать отечественное производство и предприятия, лишь бы они использовали украинское сырье.

Такая помощь также известна как Закон о локализации. Что это такое, как работает и чем помогает украинскому бизнесу и государству в целом, объясняем в материале.

Закон о локализации

Закон о локализации помогает сохранить десятки крупных предприятий и тысячи рабочих мест в условиях войны в Украине. Речь идет, например, о машиностроении.

За счет украинских налогоплательщиков государство должно покупать продукцию, которая минимум на 15% изготовлена в Украине.

Благодаря локализации при публичных закупках общины, госпредприятия, органы власти покупая, например, общественный транспорт у производителя, потребуют от поставщиков не менее 15% украинского сырья в составе.

Теперь тендеры на производство может выиграть именно поставщик, который использует наибольший процент отечественного сырья.

Соавтор Закона о локализации Дмитрий Кисилевский отмечает, что Украине выгоднее покупать отечественный продукт, чем импортный. Особенно теперь, во время войны.

— При таких прозрачных закупках деньги тратятся внутри страны, а не платятся куда-то извне. Это здравый смысл и признак способности государства, — объясняет он.

То есть при покупке украинских продуктов производитель и заказчик будут возвращать средства в нашу экономику, подпитывая торговые процессы.

Также Дмитрий Кисилевский отметил, что таким образом закон предоставляет налогоплательщикам и рабочие места.

Для того чтобы помочь стране, можно открыть и собственное дело прямо во время войны! Как это сделать, на что государство выдает миллионные гранты уже сейчас, мы писали в нашем другом материале.

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