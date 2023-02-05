Бізнес під час війни — як вижити та не збожеволіти: життєвий приклад харківських підприємців

Війна перезапустила звичайне життя українців, поставила його на воєнні рейки та щоденно випробовує новими завданнями для економіки та людей. Вони працюють у три зміни, вкладають мільйони гривень у закупівлю генераторів, але не здаються.

Через повномасштабну війну релоковані підприємства пройшли та продовжують проходити сім кіл пекла — цінне обладнання вивозили з-під обстрілів, вкладали гроші та сили у пошук виробничих приміщень, часто їх ремонтували, перевозили сім’ї працівників, облаштовували їм житло і вже почали працювати на повну.

Через обстріли української енергомережі робота майже усіх виробничих та решти підприємств у державі зупинилася. Налагодити життя у сутінках простим українцям легше, але перелаштувати на ощадне використання електроенергії заводи, які споживають її цілодобово, — майже неможливо.

Зараз також дивляться

Як виживає український бізнес під час війни та з якими випробуваннями довелося стикнутися від початку зими та холодів — розповідаємо далі.

Харківське підприємство переїхало до Калуша не так давно. Воно перевезло все обладнання на нове місце та найбільший склад із компонентами. І доки підприємство ледве вийшло на довоєнні потужності, проблеми з електроенергією просто вдарили під дих.

За місяць довелося підлаштуватися й під такі умови. Тоді підприємство закупило генератори та звиклося з графіками відключень. Тож тепер працівники виходять на роботу уночі, у кілька змін.

Схожа ситуація на іншому підприємстві, яке також переїхало до Калуша із Харкова. От тільки їхнє обладнання знищили російські ракети, тож збирати нове довелося власними силами уже на новому місці.

І хоч поки на будівельному ринку, для якого і працюють на підприємстві, затишшя, ніхто із працівників не пішов у відпустку.

Ба більше — 30% продукції підприємство експортує до Польщі.

Саме через те, що бізнеси вважають малими та середніми, вони підлягають відключенням електроенергії разом з іншими користувачами.

Також бізнесу допомагає держава. Наприклад, надає кредити та депозити під вигідні відсотки та різноманітні гранти, про які ми писали раніше.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!