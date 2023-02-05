Бизнес во время войны — как выжить и не сойти с ума: жизненный пример харьковских предпринимателей

Война перезапустила обычную жизнь украинцев, поставила ее на военные рельсы и ежедневно испытывает новыми задачами для экономики и людей. Они работают в три смены, вкладывают миллионы гривен в закупку генераторов, но не сдаются.

В результате полномасштабной войны релоцированные предприятия прошли и продолжают проходить семь кругов ада — ценное оборудование вывозили из-под обстрелов, вкладывали деньги и силы в поиск производственных помещений, часто их ремонтировали, перевозили семьи работников, обустраивали им жилье и уже начали работать по полной.

Из-за обстрелов украинской энергосети работа почти всех производственных и других предприятий в государстве остановилась. Наладить жизнь в сумерках простым украинцам легче, но перестроить на экономное использование электроэнергии заводы, которые потребляют ее круглосуточно — почти невозможно.

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Харьковское предприятие переехало в Калуш не так давно. Оно перевезло все оборудование на новое место и самый большой склад с компонентами. И пока предприятие едва вышло на довоенные мощности, проблемы с электроэнергией просто ударили под дых.

Через месяц пришлось подстроиться и под такие условия. Тогда предприятие закупило генераторы и свыклось с графиками отключений. Теперь работники выходят на работу ночью, в несколько смен.

Похожая ситуация на другом предприятии, которое также переехало в Калуш из Харькова. Вот только их оборудование уничтожили российские ракеты, так что собирать новое пришлось собственными силами уже на новом месте.

И пока на строительном рынке, для которого и работают на предприятии, затишье, никто из работников не ушел в отпуск.

Более того, 30% продукции предприятие экспортирует в Польшу.

Именно из-за того, что бизнесы считаются малыми и средними, они подлежат отключению электроэнергии вместе с другими пользователями.

Также бизнесу помогает государство. Например, предоставляет кредиты и депозиты под выгодные проценты и гранты, о которых мы писали ранее.

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