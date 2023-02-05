Украина

Бизнес во время войны — как выжить и не сойти с ума: жизненный пример харьковских предпринимателей

Ирина Тимчишин 05 февраля 2023, 08:00

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Актуальная карта боевых действий в Украине 5 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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