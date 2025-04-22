Війна в Україні

Подвійна битва: як військові з діабетом воюють за Україну та виборюють доступ до інсуліну

Марія Дзюба, редакторка сайту 22 Квітня 2025, 18:00
Подвійна битва: як військові з діабетом воюють за Україну та виборюють доступ до інсуліну
Фото Pexels
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