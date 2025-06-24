Сьогодні українським журналістам показали, яким болісним і принизливим Росія робить процес повернення тіл полеглих українських військових. Те, що мало б бути актом гуманності, перетворюється ворогом на ще одну форму знущання.

Росія передає тіла своїх військових: навіщо і що відбувається насправді

Повернення тіл наших Героїв та їх ідентифікація – це болісний, складний і надзвичайно делікатний процес.

А ворог свідомо ускладнює його:

Росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл.

Подекуди тіла фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз, а тіло однієї особи можна скласти з десятків частин.

У 20 випадках цього року рештки українців були змішані з тілами та рештками тіл російських солдатів

Досить часто виявляються факти змішування решток українських захисників із тілами загиблих російських військовослужбовців.

Це може бути як спроба приховати реальні втрати, так і свідоме створення хаосу, який ускладнює ідентифікацію, — наголосив Клименко.

Офіційна російська сторона не визнає подібних дій і досі не надала жодного пояснення щодо зафіксованих випадків. Проте Україна вже має чіткі докази того, що передані тіла належать саме військовим армії РФ.

Важкі знахідки й неспростовні докази

Під час огляду тіл, які надходять у межах репатріації, українські слідчі разом із судово-медичними експертами виявляють речові докази російської належності: жетони, шеврони, елементи форми, взуття, документи. Усе це було публічно представлено під час брифінгу.

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Перший заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе зазначив, що ці матеріали було вилучено в рамках офіційних експертиз і слідчих дій. Він також повідомив, що попри надзвичайну складність, упродовж цього року вже ідентифіковано і повернуто родинам 87% тіл українських військових.

Росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані — МВС / 5 Фотографій

Тіло — як десятки фрагментів

За кожною цифрою — титанічна робота експертів. Часто тіло одного загиблого складається з десятків фрагментів, і щоб підтвердити особу, доводиться проводити кілька ДНК-експертиз. Над одними останками працюють тижнями або й місяцями. А для повного опрацювання тіл, переданих під час останніх обмінів, може знадобитися більше ріку.

Ті фрагменти тіл, які не збігаються з наявними ДНК-профілями в базі, зберігаються у медичних закладах — доки не з’явиться можливість встановити особу.

Цивілізований підхід і правда, якої не сховаєш

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що Україна діє виключно в межах міжнародного гуманітарного права, дотримується домовленостей і ніколи не залишає своїх — навіть після смерті. Водночас приклади дій Росії демонструють повну зневагу не лише до загиблих ворогів, а й до власних солдатів.

Ми будемо публікувати докази того, що під час репатріації РФ передає Україні своїх загиблих, — каже Клименко.

Важливо це й для того, щоб родини в Росії побачили, як до їхніх дітей ставиться держава, яка клялася “не залишати нікого”. Міністр припускає, що можливо, хтось упізнає близьких по татуюваннях, документах чи особистих речах.

Раніше ми розповідали про, те що Україна завершила повертати тіла залізницею.

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