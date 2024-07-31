Україну не сповістили! У полоні загинув Олександр Іщенко — захисник Маріуполя

Полон — не гарантія збереження життя. Ці слова часто повторюють рідні захисників, які опинились у російській неволі. Так говорять і ті бійці, яким довелось побувати там. Та вкотре правдивість цих слів доводить і сама реальність. Так, омбудсман України Дмитро Лубінець підтвердив, що захисник Маріуполя Олександр Іщенко загинув у російському полоні.

Дізнався про смерть захисника Маріуполя 55-річного Олександра Іщенка, якого росіяни судили за надуманою статтею та утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.

Олександр Іщенко загинув у полоні: що відомо зараз

Спершу про смерть українського захисника повідомила його донька. З її слів, він загинув дев’ять днів тому, але разом з тим українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив.

Крім того, не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.

Тому Дмитро Лубінець звернувся в офіційному листі до уповноваженої з прав людини у РФ, щоб вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого. Його утримувала російська сторона, тому вона повинна повідомити обставини та причину смерті Олександра Іщенка.

Також омбудсман повідомив МКЧХ та ООН про смерть захисника, щоб організації зафіксували факт загибелі військовополоненого та звернули увагу на умови утримання українських оборонців у російській неволі.

Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій — надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, щоб це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених.

Омбудсман нагадав, що загибель українського захисника свідчить про порушення ст. 12 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Відповідно до цієї статті, військовополонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин, які взяли їх у полон.

Тому саме РФ відповідальна за поводження з захисником, який перебував у неволі. І це не залежить від відповідальності, яку можуть нести окремі особи.

Та попри всі міжнародні норми та закони, РФ продовжує їх порушувати, адже російська неволя більше нагадує табір тортур та смерті. Тому читай, у яких умовах Росія утримує українських військовополонених.

Фото: омбудсман України Дмитро Лубінець

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