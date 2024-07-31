Війна в Україні

Україну не сповістили! У полоні загинув Олександр Іщенко — захисник Маріуполя

Даніела Долотова, журналістка сайту 31 Липня 2024, 16:51
Олександр Іщенко

Більше новин
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок на серпень 2024: час для відновлення волосся
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Баклажани
Вирощування баклажанів: як правильно садити, доглядати й поливати
Як позбутися тріщин на п'ятах
Не ховай, а дій! Тріщини на п’ятах: як їх позбутися в домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
кому загрожують штрафи за непроходження ВЛК
Штрафи за непроходження ВЛК: чи випишуть їх тим, хто оновив дані, але не проходив медкомісію
Дозаправка МІГ-31
Через нього плани — шкереберть: скільки триває дозаправка в повітрі МІГ-31 та час польоту
Квоти для вступу
Бюджетне місце чекає. Які є квоти для вступу до ЗВО України та хто має на них право

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 31 липня 2024: кількість атак збільшилася на Торецькому напрямку
0:02:51
пес Хакер
Три місяці чекав у розбитій хаті! Як військові та волонтери врятували пса Хакера з-під обстрілів
0:05:55
сонячні панелі
Мито на енергетичне обладнання скасоване. Чи варто нині вкладатись у придбання сонячних панелей
0:02:22
грузинські добровольці
Потерпають від допитів і репресій! Грузинські добровольці в ЗСУ про переслідування з боку Сакартвело
0:05:04
мобілізація ув'язнених
Такої мотивації не бачив з 2022 року! Як проходить мобілізація ув’язнених та їхня підготовка до боїв
Олег Голубченко
Батьки кричали в коридорі, а стеля падала: історія хірурга, який оперував під час обстрілу Охматдиту
0:03:43
пожежі
Косулі ледь не згоріли. Як рятувальники борються з пожежами на Хортиці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 липня 2024: ЗСУ спинили понад 50 атак росіян на Покровському напрямку
коли вибори у сша
Коли вибори у США 2024 та хто буде балотуватися: все, що відомо
0:08:46
БМП М2 Bradley
Від такої техніки отримуєш кайф! Як бійці опановують американські БМП М2 Bradley
Більше відео
канцелярія в школу
Читати далі
Канцелярія у школу: список необхідного для дитини та середні ціни на приладдя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь