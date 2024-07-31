Украине не сообщили! В плену погиб Александр Ищенко — защитник Мариуполя

Плен — не гарантия сохранения жизни. Эти слова часто повторяют родные защитников, оказавшихся в российской неволе. Об этом говорят и те бойцы, которым пришлось побывать там. Но еще раз правдивость этих слов доказывает и сама реальность. Так омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подтвердил, что защитник Мариуполя Александр Ищенко погиб в российском плену.

Узнал о смерти защитника Мариуполя 55-летнего Александра Ищенко, которого россияне судили по надуманной статье и удерживали в следственном изоляторе на территории РФ.

Александр Ищенко погиб в плену: что известно на данный момент

Сначала о смерти украинского защитника сообщила его дочь. По ее словам, он погиб девять дней назад, но вместе с тем украинскую сторону никто об этом официально не известил.

Кроме того, не было официального уведомления о причине смерти гражданина Украины.

Поэтому Дмитрий Лубинец обратился в официальном письме к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного. Его удерживала российская сторона, поэтому она должна уведомить обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко.

Также омбудсмен сообщил МККК и ООН о смерти защитника, чтобы организации зафиксировали факт гибели военнопленного и обратили внимание на условия содержания украинских защитников в российской неволе.

Украина требует, чтобы РФ неуклонно соблюдала Женевские конвенции — оказывала необходимую медицинскую помощь, создала смешанную медицинскую комиссию, чтобы это позволило репатриировать всех тяжелобольных и тяжелораненых.

Омбудсмен напомнил, что гибель украинского защитника свидетельствует о нарушении ст. 12 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Согласно этой статье военнопленные находятся в руках вражеского государства, а не отдельных лиц или воинских частей, что взяли их в плен.

Поэтому именно РФ ответственна за обращение с защитником, который находился в неволе. Это не зависит от ответственности, которую могут нести отдельные лица.

Но, несмотря на все международные нормы и законы РФ, продолжает их нарушать. Ведь российская неволя больше напоминает лагерь пыток и смерти. Поэтому читай, в каких условиях Россия удерживает украинских военнопленных.

Фото: омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец

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