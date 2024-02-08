Не Дія: Федоров натякнув, на якій платформі чекати електронний військовий квиток

В Україні триває мобілізація, а локомотив цифровізації на повну курсує до максимального спрощення процесів життєдіяльності держави та українців. Багатьох цікавить: чи будуть електронні військові квитки у Дії та чи створять там електронний кабінет призовника?

На ці запитання відповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтервʼю Forbes.

Військовий квиток у Дії: що відомо

Михайло Федоров каже: цифровізація стала деякою попкультурою, яку вже неможливо зупинити. Однак стосовно реалізації проекту військового квитка у Дії він не впевнений.

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— Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у Дії.

Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проектом окремо. І анонсувати це будемо окремо, можлива окрема система.

Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямі, — зазначив Федоров.

Також міністр цифрової трансформації зазначив, що зараз Мінцифра спільно з МОУ працює над запровадженням електронного військового квитка, однак він буде не в Дії.

Так само, у Дії не буде військового електронного кабінету.

Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у Дії не буде теж, — сказав Михайло Федоров.

Що таке електронний реєстр призовників та як він працюватиме, ми розповідали раніше.

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