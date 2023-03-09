Як до України повертають наших захисників та захисниць з полону — відповів представник ГУР

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів Фактам ICTV, що відбувалося напередодні звільнення 130 українських захисників та захисниць.

За його словами, ще багато українських захисників перебувають у полоні, але робота над їх звільненням триває, і найближчим часом очікуються нові добрі новини.

— Зрозуміло, в нас багато родин захисників чекають своїх рідних додому і обов’язково мають дочекатися. Головне, що вони живі, — наголосив Юсов.

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Міжнародні організації не залучені до активної роботи. Результатів Україна досягає переважно самостійно.

Процес звільнення військовополонених — це комплексна робота уряду, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Офісу президента.

Це та ситуація, коли Україна самотужки у двосторонньому форматі з агресором вириває буквально з полону своїх людей.

Дуже хочеться вірити, що і міжнародна спільнота, і міжнародні інституції включаться активно, скажімо, дієво в цей процес із повернення наших захисників і захисниць, — каже він.

У Координаційному штабі кажуть, що практично у кожному обміні полоненими виявляються люди, яких давно вважали зниклими безвісти.

Майже у кожному обміні повертаються українці з різними формальними статусами.

Це як і ті, хто підтверджені у полоні Міжнародним комітетом Червоного Хреста, та ті, які не мали такого підтвердження і вважалися зниклими безвісти.

Та, як зазначає Юсов, у такому випадку робота також ведеться. Головне, щоб інформація про захисника чи захисницю була в Національному інформаційному бюро і в Координаційного штабу.

Робота над поверненням безвісти зниклих захисників ведеться зі збору інформації з різних джерел та агентурних даних, щоб встановити факт їх перебування в полоні та життєздатності. Після цього організовується робота з їх повернення до рідних додому.

Процес звільнення з полону є дуже складним, особливо через те, що Україна має справу з ворогом, який часто нехтує міжнародним правом та Женевськими конвенціями, — каже Юсов.

Та додає: попри все, Україна продовжує досягати успіхів у цій справі та не чекає лише формальних дій за міжнародним правом. Оскільки інакше довелося б чекати завершення бойових дій та повернення наших захисників.

Звільнені напередодні захисники розповідають, що навіть під час посадки в автобус росіяни їм казали, що їх везуть на розстріл.

Ця ситуація є ілюстрацією того, з ким має справу Україна. Ми маємо справу з дикунами, з ордою, з варварами в найгіршому розумінні цього слова. Однак українські захисники навіть у полоні залишаються мужніми та незламними і знаходять в собі сили говорити: “Слава Україні”.

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