Война в Украине

Как в Украину возвращают наших защитников и защитниц из плена — отвечает представитель ГУР

Диана Просяник, практикант сайта 09 марта 2023, 18:30
Юсов
Фото: Суспільне

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