Как в Украину возвращают наших защитников и защитниц из плена — отвечает представитель ГУР

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказал Фактам ICTV, что происходило накануне освобождения 130 украинских защитников и защитниц.

По его словам, еще много украинских защитников находятся в плену, но работа над их освобождением продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые хорошие новости.

— Разумеется, у нас много семей защитников ждут своих родных домой и обязательно должны дождаться. Главное, что они живы, — подчеркнул Юсов.

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Международные организации не привлечены к активной работе. Результатов Украина достигает преимущественно самостоятельно.

Процесс освобождения военнопленных — это комплексная работа правительства, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Офиса президента.

Это та ситуация, когда Украина самостоятельно в двустороннем формате с агрессором вырывает буквально из плена своих людей.

Очень хочется верить, что и международное сообщество, и международные институты включатся активно, скажем, действенно в этот процесс по возвращению наших защитников и защитниц, — говорит он.

В Координационном штабе говорят, что практически в каждом обмене пленными оказываются люди, которых давно считали пропавшими без вести.

Почти в каждом обмене возвращаются украинцы с различными формальными статусами.

Это как и те, кто подтверждены в плену Международным комитетом Красного Креста, и те, которые не имели такого подтверждения и считались пропавшими без вести.

Но, как отмечает Юсов, в таком случае работа также ведется. Главное, чтобы информация о защитнике или защитнице была в Национальном информационном бюро и у Координационного штаба.

Работа над возвращением без вести пропавших защитников ведется по сбору информации из различных источников и агентурных данных, чтобы установить факт их нахождения в плену и жизнеспособности. После этого организуется работа по их возвращению к родным домой.

Процесс освобождения из плена является очень сложным, особенно потому, что Украина имеет дело с врагом, который часто пренебрегает международным правом и Женевскими конвенциями, — говорит Юсов.

И добавляет: несмотря на все, Украина продолжает достигать успехов в этом деле и не ждет только формальных действий по международному праву. Поскольку иначе пришлось бы ждать завершения боевых действий и возвращения наших защитников.

Освобожденные накануне защитники рассказывают, что даже во время посадки в автобус россияне им говорили, что их везут на расстрел.

Эта ситуация является иллюстрацией того, с кем имеет дело Украина. Мы имеем дело с дикарями, с ордой, с варварами в худшем смысле этого слова. Однако украинские защитники даже в плену остаются мужественными и несокрушимыми и находят в себе силы говорить: “Слава Украине”.

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