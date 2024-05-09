Війна в Україні

Золотий хрест — за що можна отримати особливу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 09 Травня 2024, 20:30
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