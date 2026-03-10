Гороскоп на 11 березня 2026: відпусти те, що стримує, і обери свободу

Гороскоп на 11 березня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 11 березня 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 11 березня 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнюки можуть переглянути свої стосунки, бо змінюються і ростуть. Можна помітити, що з близькою людиною у вас різні напрямки або цінності.
Партнерство не означає бути однаковими — важливо, щоб ви підтримували розвиток одне одного і мали спільне бачення.
Гороскоп на 11 березня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 11 березня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 11 березня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діва може відчути зміни у своєму домі або емоційній основі. Можливо, ви помічаєте розрив між тим, ким вас виховували, і тим, ким ви стаєте.
Це нормально — час знайти внутрішню безпеку всередині себе. Невеликі зміни у побуті чи звичках допоможуть відчути гармонію. Прислухайтеся до себе та створюйте простір, де вам комфортно рости.
Гороскоп на 11 березня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 11 березня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 11 березня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 11 березня 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 11 березня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 11 березня 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
