Гороскоп на 20 лютого 2026: старі переконання обмежують, час шукати власну істину

День приносить сильну внутрішню енергію та потребу чесно дивитися на себе й свої стосунки. Старі шаблони та страхи спливають на поверхню, щоб їх переглянути.

Дії та слова мають особливу вагу — важливо не діяти імпульсивно, слухати себе, вибирати справжню радість, чесність і внутрішню стабільність замість компромісів заради комфорту.