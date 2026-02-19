Гороскоп на 20 лютого 2026: старі переконання обмежують, час шукати власну істину

- Рак: амбіції переосмислюються, лідерство тільки на власних умовах.
- Скорпіон: щоденні звички вимагають змін, дисципліна стає турботою про себе, ритм важливіший за пристрасть.
- Водолій: слова мають вагу, говори відкрито — мовчання зараз небезпечніше.
Гороскоп на 20 лютого 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 20 лютого 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 20 лютого 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, 20 лютого у твоєму соціальному колі зростає напруга. Розмови стають гострішими, а речі, які ти раніше не хотів помічати, тепер ігнорувати вже не виходить. Може прийти усвідомлення, що деякі дружби трималися більше на користі чи результаті, ніж на щирій взаємності.
З’явиться бажання говорити прямо і навіть сперечатися, якщо потрібно. Ти готовий до більш чесного, можливо трохи конфронтаційного діалогу. Водночас тобі захочеться створювати нові зв’язки — такі, де є інтелектуальний інтерес, повага до твоїх думок і простір бути собою.
Гороскоп на 20 лютого 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп 20 лютого 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп 20 лютого 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп 20 лютого 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп 20 лютого 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп 20 лютого 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп 20 лютого 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, 20 лютого твої внутрішні основи зазнають змін. Те, що раніше ти відокремлював або придушував у собі, тепер вимагає уваги. Можеш відчувати захист чи навіть нестабільність, ніби твоє відчуття безпеки переосмислюється зсередини.
Приходить розуміння справжньої сили. Контроль більше не дорівнює безпеці. Справжнє ініціювання — це емоційне лідерство і створення дому всередині себе, який функціонує без жорсткості та страху.
Гороскоп 20 лютого 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп 20 лютого 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
