Гороскоп на 26 лютого 2026: зупинись, відчуй момент і сміливо відкривай простір для нового

Гороскоп на 26 лютого 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 26 лютого 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 26 лютого 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, зараз ти ніби виходиш за межі звичного образу себе. Ти звик бути гнучким, швидко підлаштовуватись і легко жонглювати думками, але те, що відбувається тепер, глибше за це. Наче життя штовхає тебе в бік, до якого ти ще не готувався і не програвав у голові.
Це може лякати, бо тут не допоможуть звичні хитрощі чи логіка. Ти переживаєш період зростання, який потребує не розумової спритності, а справжньої емоційної сміливості.
Гороскоп на 26 лютого 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Раку, твоя перша реакція — триматися за знайоме, за людей і почуття, які дають відчуття безпеки. Ти цінуєш стабільність і емоційний затишок. Але зараз у сфері стосунків відбуваються непомітні зміни: одні зв’язки ростуть і міцнішають, інші поступово відходять.
І головне питання — чи відповідають ці люди твоєму теперішньому шляху. Важливо не те, хто любить твою колишню версію, а хто підтримує тебе таким, яким ти стаєш зараз.
Гороскоп 26 лютого 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп 26 лютого 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп 26 лютого 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп 26 лютого 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп 26 лютого 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп 26 лютого 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп 26 лютого 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп 26 лютого 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
