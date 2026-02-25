Гороскоп на 26 лютого 2026: зупинись, відчуй момент і сміливо відкривай простір для нового

Енергія дня відчувається як поєднання паузи і руху. З одного боку, Всесвіт дає змогу зупинитися, помітити те, що раніше вислизало з уваги, і відчути справжнє “тут і зараз”.

З іншого — це день, який підштовхує до росту, сміливих кроків і оновлення: внутрішньо змінюються бажання, старі прив’язаності відпускаються, а нові можливості поступово набирають форму.

Простір для натхнення відкритий, якщо не поспішати і прислухатися до себе.