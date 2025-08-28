Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку: балансуй між рухом і продуктивним відпочинком

Сьогоднішній день наповнює енергія балансу: Всесвіт закликає рухатися уперед і водночас вчасно робити паузи, діяти свідомо, не поспішати.

Це час, коли інтуїція підказує шлях, творчість кипить, а всередині старих сценаріїв народжуються нові можливості.

День обіцяє відкриття і дарує внутрішню силу тим, хто готовий слухати себе й сміливо йти в невідоме.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для всіх знаків Зодіаку

На Овнів чекають несподівані зустрічі, які можуть змінити їхній шлях.

Близнята намагатимуться відпустити старі переконання і прийняти невизначеність.

Скорпіони усуватимуть усі перешкоди на шляху своєї свободи.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня, для Овнів (21 березня – 19 квітня)

Овни, у четвер доля підкине несподівані повороти — у ваше життя можуть повернутися давні друзі чи союзники. Це не час для сольних партій, а радше нагода для яскравого возз’єднання, яке може змінити ваш шлях. Чи готові ви впустити цих гостей у свою історію?

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Тельців (21 квітня – 21 травня)

Тельці, час тиші минає — замовчування та компроміси вже не працюють. Як герой, що виходить у бій із внутрішнім вогнем, ви маєте виступити відкрито й твердо. Ситуація потребує вашого голосу, а не мовчазної присутності.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, те, що здавалося чорно-білим, відкривається новими відтінками. Щоб вирости, варто відпустити старі переконання й дозволити собі створити щось нове, навіть хаотичне й складне, але значно багатше. У цей день сміливо приймайте невизначеність — у ній криється ваш розвиток.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, дружба може приховувати більше, ніж видно ззовні, і незабаром правда відкриється. Це може виявитися непростим досвідом, та все ж знання дає силу. У четвер не беріться за роль судді — краще зберігайте спокій і поставте на перше місце власний внутрішній баланс.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, ваші мрії та амбіції прагнуть світла, і настав час дозволити їм засяяти. У четвер виявіть свої таланти і прямо заявіть про те, чого бажаєте — без прикрас і вибачень. Сьогодні сміливо займайте своє місце на троні.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Дів (24 серпня – 23 вересня)

Діви, звична рутина може стати пасткою, хоча здається безпечною. У четвер наважтеся зламати шаблон і зробити крок убік від передбачуваності. Саме несподіваність приносить нові радощі та розвиток — дозвольте собі більше свободи й відкрийте двері до змін.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, у четвер творчість прориватиметься крізь буденні справи, і приховати її вже неможливо. 28 серпня настав момент озвучити свої справжні бажання й дати життя мріям. Майбутнє народжується тут і зараз — чи готові ви зробити крок йому назустріч?

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіоне, нові початки потребують чистого ґрунту — не дозволяй старим зобов’язанням чи чужим очікуванням плутати твої корені. 28 серпня відкривається простір для прориву й створення фундаменту, який відповідає твоїй свободі. Настав час вирішити, що плекати в собі, а що відпустити.

Читати на тему Сумісність знаків зодіаку по даті народження: яке життя парам пророчать цифри Розповідаємо, як вирахувати сумісність у парі.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, сьогодні настав час говорити чесно й відкрито. Забудьте про замовчування чи напівправди — щира відвертість відкриє перед вами нові двері. Навіть якщо це незручно, висловлюйтеся прямо: так ви отримаєте ясність і відчуєте справжню свободу.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороги, іноді найрозумніший крок — не діяти, навіть якщо здається, що ви втрачаєте позиції. У четвер зробіть паузу, прислухайтеся до обставин і зберіть інформацію, замість того щоб поспішати з рішеннями чи зобов’язаннями.

Спостереження і терпіння сьогодні дозволять вам пізніше діяти впевнено й стратегічно. Інколи саме час робить вашу позицію міцнішою, ніж будь-який поспішний крок.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)

Водолії, ваш внутрішній вогонь сильний, але потребує чіткого напрямку. Настав час відпустити все, що відволікає та виснажує, і сконцентруватися на тому, що справді надихає й підживлює вашу пристрасть. 28 серпня вкладати час і енергію варто туди, де це має значення, поза буденністю та поверхневим шумом життя.

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, шлях може здаватися туманним, але зорі тихо ведуть вас уперед. У четвер слухайте свій внутрішній компас і довіряйте інтуїції. Віра сильніша за страх, і не обов’язково бачити всю карту — інколи найсміливіший крок полягає в тому, щоб просто йти в невідоме.

Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами.

Джерело: Yourtango.

Дізнайся також, коли сняться віщі сни — як зрозуміти, що сон має особливе значення і коли такі сни приходять найчастіше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!