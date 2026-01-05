Гороскоп на 6 січня 2026: чесно оцінюєте довіру й емоції, слова мають особливу силу

- Рак – партнерства потребують рівноваги.
- Діва – цінуйте глибокі та тривалі радості
- Козоріг – усвідомлено обирайте, куди вкладати енергію.
- Риби – увага на реальні союзи та спільні зусилля.
Гороскоп на 6 січня 2026 для Овнів (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 6 січня 2026 для Тельців (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 6 січня 2026 для Близнят (22 травня – 21 червня)
Близнята, зараз настав момент зазирнути глибше — не в думки, а в почуття. З’єднання Сонця з Венерою в Козорозі м’яко підштовхує тебе замислитися про довіру, близькість і те, кому ти насправді відкриваєшся.
У вівторок варто чесно зважити: що ти вкладаєш у стосунки, що отримуєш у відповідь і де для тебе межа справедливості. Щира розмова із самим собою допоможе створити більш справжні зв’язки. Коли ти дозволяєш собі не лише аналізувати, а й відчувати — з’являється справжня сила.
Гороскоп на 6 січня 2026 для Раків (22 червня – 22 липня)
Раку, тема стосунків виходить на дорослий рівень. Ти можеш замислитися, хто поруч із тобою по-справжньому — готовий підтримати, а хто просто звик отримувати твою турботу, нічого не віддаючи навзаєм.
Спробуй подивитися на партнерство як на спільну відповідальність, а не як на твій особистий обов’язок тягнути все на собі. Обирай зв’язки, які ростуть разом із тобою, а не ті, що тримаються лише на твоїй енергії та зусиллях.
Гороскоп на 6 січня 2026 для Левів (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 6 січня 2026 для Дів (24 серпня – 23 вересня)
Діво, для тебе тема кохання й радості стає глибшою та серйознішою. Тимчасові емоції вже не так захоплюють — набагато більше цінуєш те, що може рости й міцніти з часом.
Це вдалий момент перевірити, куди ти вкладаєш своє серце: у творчість, стосунки чи самовираження. Обирай те, що має потенціал розвитку — саме там ти відчуєш справжнє задоволення.
Гороскоп на 6 січня 2026 для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 6 січня 2026 для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 6 січня 2026 для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 6 січня 2026 для Козорогів (22 грудня – 20 січня)
Козороже, сьогодні день, коли все стає на свої місця. Зустріч Венери та Сонця у вашому знаку підкреслює, хто ви є і що ви будуєте, дозволяючи побачити, що ще потребує уваги, а що вже сформовано.
Ви відчуваєте більшу усвідомленість своїх обов’язків і водночас більше впевненості у своїх силах. Головне не тягнути на собі весь світ, а свідомо обирати те, що дійсно варте вашої відданості та часу.
Гороскоп на 6 січня 2026 для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 6 січня 2026 для Риб (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
