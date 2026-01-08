Гороскоп на 9 січня 2026: відчувай, насолоджуйся, дій — і світ відповість тобі взаємністю

- Овни: знайдіть спокій у домі.
- Діви: відпустіть контроль і довіртесь іншим.
- Стрільці: поверніть легкість і гру у стосунки.
- Водолії: обирайте відданість і цікавість замість обов’язку.
Гороскоп на 9 січня 2026 для Овнів (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 9 січня 2026 для Тельців (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 9 січня 2026 для Близнят (22 травня – 21 червня)
Близнята, зараз ніби підбиваються підсумки того, куди насправді пішов ваш час і сили. Може раптово дійти, скільки енергії ви витратили на пошук схвалення, яке вам ніхто й не обіцяв.
Особливо це стосується роботи чи людей, які люблять тримати все в тумані та йти шляхом невизначеності. Запам’ятайте: ваша увага — цінна валюта. І тепер ви вчитеся вкладати її лише туди, де є реальна взаємність, а не порожні натяки.
Гороскоп на 9 січня 2026 для Раків (22 червня – 22 липня)
Раки, ваше тіло зараз розмовляє з вами — і дуже серйозно. Навіть звичайна розтяжка, прогулянка чи тренування можуть раптом відкрити емоції або спогади, які давно чекали свого часу.
Не намагайтесь перетерпіти дискомфорт. Краще зупиніться й прислухайтесь. У п’ятницю важливо запитати тіло — “чого мені зараз хочеться насправді”. Якщо сповільнитись і бути уважними, у цих сигналах можна знайти справжні підказки й внутрішнє золото.
Гороскоп на 9 січня 2026 для Левів (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 9 січня 2026 для Дів (24 серпня – 23 вересня)
Діво, на тобі багато відповідальності, і ти справді з нею справляєшся. Але зараз стає помітно, якою ціною — коли все тягнеш сама. Якщо сьогодні ловиш себе на тому, що знову виправляєш, контролюєш або організовуєш те, що мали б робити інші, зроби крок назад.
А що, якщо в п’ятницю дозволити комусь іншому керувати — навіть неідеально? Відпустивши контроль, ти можеш побачити, що спільні зусилля теж працюють. Іноді не гірше, ніж коли все тримаєш у своїх руках.
Гороскоп на 9 січня 2026 для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 січня 2026 для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 січня 2026 для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 січня 2026 для Козорогів (22 грудня – 20 січня)
Козероги, у вашому підході до ресурсів і кар’єри починається новий етап. Замість того щоб керуватися лише обов’язком чи практичною вигодою, зараз важливо зрозуміти: що насправді змушує ваше серце радіти?
У п’ятницю зверніть увагу на цінності, дії та моменти, які роблять любов і життя живими для вас. Коли ви ясно знаєте, чого хочете, досягати цілей стає легко і впевнено, а не обережно й напружено
Гороскоп на 9 січня 2026 для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 9 січня 2026 для Риб (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
