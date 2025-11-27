Гороскоп на 27 листопада 2025: бачити, що важливо, а що — відпадає саме по собі

Гороскоп на 27 листопада для Овнів (21 березня – 19 квітня)

Овне, тягар, який ти давно ніс у тиші, нарешті починає легшати — не тому, що змінилися зовнішні умови, а тому, що трансформувався ти. Ти починаєш помічати той емоційний шлейф, який довго тягнув за собою.

Старі рани чи попередні версії себе, яким не судилося пройти з тобою наступний етап твого розвитку, поступово відступають. Внутрішні двері прочиняються. Ти бачиш повторювані схеми, що змушували крутитися на одному й тому самому емоційному місці, і вперше відчуваєш у собі достатньо сили, щоб нарешті їх відпустити.

Гороскоп на 27 листопада для Тельців (21 квітня – 21 травня)