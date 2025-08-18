Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня 2025: твої шанси та нова енергія для кохання та успіху

Готові дізнатися, що готує тиждень? Планети вже налаштували енергії для кожного знаку: від нових можливостей і несподіваних зустрічей до шансів розкрити свої таланти та зміцнити стосунки.

Дізнаємося головне, щоб не пропустити астрологічні підказки для свого знаку!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: як впливатимуть енергії Місяця, Сатурна та Юпітера

Цього тижня на Овнів чекає відновлення сил і натхнення для творчості;

Тельці зможуть зміцнити зв’язки з близькими та знайти внутрішню гармонію;

Стрільці стануть більш сміливими та рішучими, а їхні нові ідеї та проекти легко знайдуть підтримку.

Шукай свій гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня і дізнавайся, до яких сюрпризів краще бути готовим заздалегідь.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Овна (21 березня – 19 квітня)

Овни, у цей період вам важливо приділити час родині та своїм творчим здібностям — це допоможе відчути внутрішнє зцілення і зрозуміти свої довгострокові цілі.

У середу Місяць у Леві додасть вам впевненості та практичного настрою для вирішення справ. Нові виклики можуть з’явитися, але з підтримкою Сатурна ви легко справитеся з будь-якими несподіванками.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Тельця (21 квітня – 21 травня)

Тельці, найближчі дні вам важливо налагоджувати взаємодію з іншими та зміцнювати зв’язки, особливо з родиною. Молодик у Діві допоможе поглянути всередину себе та повірити у власні цілі.

Наприкінці тижня стосунки будуть у центрі уваги: це час відкрити серце і рухатися вперед, залишивши минуле позаду.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, цей початок тижня буде спокійним і приємним: відпочинок і правильні пріоритети принесуть користь.

З середини тижня впевненість зросте — енергія Лева допоможе почати нові проекти та пишатися своїми ідеями.

Наприкінці тижня Сонце й Місяць у Діві узгоджують ваші дії з кар’єрними цілями, готуючи до майбутніх викликів.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, останні півмісяця допомогли вам відновити ритм життя та впевненість у правильності свого шляху. На початку тижня Місяць у вашому знаку посилює віру у власний потенціал, а наприкінці — молодик дає натхнення для нових ідей.

Сонце й Місяць у Діві відкривають можливості для спілкування та зміцнення довірчих зв’язків, а енергія співпраці допоможе планувати майбутнє й відкривати нові горизонти.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, понеділок та вівторок нагадають про важливість відпочинку та турботи про себе.

З середини тижня Місяць у вашому знаку допоможе відпустити те, що більше не працює на успіх, і заглибитися у власні емоції для особистого зростання.

Це гарний час зміцнити стосунки та усвідомити свої межі, розвиваючись і готуючись процвітати самостійно.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діви, найближчим часом Сонце та молодик у вашому знаку наповнюють вас енергією та впевненістю.

Початок тижня надихає цінувати друзів і близьких, а середина додає рішучості для нових починань і повернення до важливих проектів. Це час зростання, ясності й підготовки до змін у майбутньому.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, Місяць і Юпітер надихають вас не втрачати з поля зору свої мрії та зосередитися на роботі й організації часу.

Середина тижня приносить ясність і мотивацію, а увага до себе допомагає відновити сили. Попри виклики Сатурна, енергія Діви підтримує вас і допомагає знайти внутрішню стійкість.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони, сезон Діви наповнює вас енергією, харизмою та силою.

Початок тижня допомагає зміцнити основи та уточнити цілі, а середина підкреслює ваші лідерські якості. Сонце і Місяць у Діві відкривають ваші таланти й надихають повірити в себе та свої плани.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, після непростих днів настав час змін. Місяць у Раку з’єднується з Юпітером, що робить вас більш привабливими, сміливими та амбітними.

Середина надихає на нові проекти та оновлення старих. Кінець тижня відкриває шлях для подолання труднощів і втілення ідей протягом наступних шести місяців.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороги, нині стосунки та підтримка стають ключовими для вашого розвитку. Відкрийтеся та будьте більш прозорими у своїх емоціях цього тижня, щоб вам було комфортніше висловлювати себе.

Середина тижня спонукає відкриватися та ділитися емоціями, а кінець тижня приносить оптимізм, рішучість і нові можливості для навчання та зростання протягом наступних шести місяців.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Водолія (21 січня – 19 лютого)

Водолії, перехід від сезону Лева до Діви відкриває можливості для розвитку у стосунках. Середина тижня спонукає оцінити, чого ви навчилися, як захищаєте свою енергію та збалансовуєте життя.

Кінець періоду дає шанс змінитися, дасть більше можливостей розкритися як партнерам та друзям і навчитися спілкуватися на новому рівні — корисний досвід для наступних шести місяців.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, Місяць і Юпітер підсвічують ваші стосунки, викликаючи ностальгію та нові ідеї. Середина тижня дарує творчість і ефективність у використанні часу, а кінець тижня висвітлює уроки партнерства.

Протягом наступних шести місяців ви краще зрозумієте динаміку своїх відносин і, якщо самотні, зможете визначити, що саме шукаєте в потенційному партнері.

Джерело: Yourtango.

Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами.

