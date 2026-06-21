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Гороскоп на тиждень з 22 по 28 червня 2026: тримай фокус і не дозволь хаосу зіпсувати плани

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Червня 2026, 06:00 6 хв.
гороскоп на тиждень з 22 по 28 червня 2026

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