Гороскоп на вихідні, 28 лютого -1 березня 2026: змінюються переконання, плануй і не романтизуй

- Овен: внутрішні спогади й емоції активізуються, відпочивай і бережи енергію
- Терези: в фокусі стосунки, оцінюй баланс, встановлюй межі і будь чесним.
- Скорпіон: ностальгія і романтика, не плутай фантазію з реальністю, підключай творчість.
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Раку, зараз можуть змінюватися твої переконання і погляди на життя. Те, що ти колись ідеалізував, може розчаровувати. Або навпаки — ти можеш відчути поклик повернутися до духовного чи навчального шляху, який колись залишив.
Плани щодо подорожей, документів, навчання чи контрактів потребуватимуть більшої уважності. Не поспішай — перевіряй деталі.
Цей період про розширення світогляду, але без наївності. Важливо дивитися на речі реально і не прикрашати те, що насправді не має міцної основи.
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, зараз головна тема — твої близькі стосунки. Можуть виникати непорозуміння з партнером, колишнім або людиною, яка тільки з’являється у твоєму житті.
Те, що довго замовчувалося, може вимагати чесної розмови. Ти також можеш помітити старі сценарії у стосунках — і зрозуміти, що готовий їх змінити.
Слухай уважно, але й говори чітко. Не припускай, що інша людина і так усе розуміє. Краще прямо озвучити свої почуття та очікування — це допоможе уникнути зайвої плутанини.
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, зараз твої слова мають особливу силу — але їх можуть і неправильно зрозуміти. Повідомлення легко спотворюються, а наміри здаються нечіткими.
Тому не поспішай із відповідями. Краще перечитати текст перед тим, як надіслати, і подумати, чи точно ти висловив те, що мав на увазі.
Можливе також відновлення контакту з братом чи сестрою, сусідом або кимось із твого близького оточення. Це період, щоб усвідомити, як ти спілкуєшся і як тебе чують — і навчитися говорити більш продумано, а не імпульсивно.
Гороскоп на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
