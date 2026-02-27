Гороскоп на вихідні, 28 лютого -1 березня 2026: змінюються переконання, плануй і не романтизуй

Овне, зараз такий період, коли все відбувається більше всередині тебе, ніж зовні. Можуть раптово повертатися старі спогади, колишні стосунки або давні невпевненості, які ти вважав вже пережитими — особливо наприкінці місяця.

Ти можеш стати більш чутливим, інтуїтивним і швидше втомлюватися від шуму та людей. І це нормально.

Замість того щоб поспішати й намагатися все контролювати, краще пригальмувати. Прислухайся до своїх снів і до того, що раптом викликає сильні емоції — це підказки. Бережи свою енергію, більше відпочивай і не розповідай зайвого. Зараз важливо подбати про себе.