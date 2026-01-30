Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: дай простір новим ідеям, впевнено висловлюй думки

- Рак: інтуїція сильна, прислухайся до внутрішнього голосу й роздумуй спокійно.
- Терези: прагни нових горизонтів, насолоджуйся дослідженнями та відкриттям світу.
- Стрілець: партнерства та стосунки в центрі уваги, відкритість і щедрість зміцнюють зв’язки.
- Риби: самотність і тиша допомагають налаштуватися на себе й знайти внутрішню ясність.
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, ти відчуваєш себе цілісним і справжнім — усі сторони твоєї особистості гармонійно поєднуються, і це виглядає природно та красиво. Те, що раніше могло здаватися суперечностями, сьогодні відчувається як твої сильні сторони.
Вихідні — гарний час для ігор, експериментів і нових досліджень. Не переймайся занадто результатом — життя зараз схоже на велику пісочницю, а твоя цікавість допомагає насолоджуватися процесом.
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Раку, будь обережний із тим, що раптово спливає з підсвідомості — твої внутрішні думки і почуття можуть з’являтися несподівано й виглядати як випадкові істини.
На вихідних твоя інтуїція особливо сильна. Вона підказує тобі через тонкі натяки та емоційні сигнали. Замість того, щоб дозволяти думкам хаотично мчати, знайди час для спокійного роздуму, щоб зрозуміти, що насправді намагається тобі сказати твій внутрішній голос.
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, тобі варто йти прямим шляхом до своїх цілей. Цей час сприяє ясності, стратегічному мисленню та цілеспрямованим діям.
На вихідних ти відчуєш мотивацію покращити свої кар’єрні плани, зосередитися і зробити крок до більш впевненої та авторитетної версії себе. Поради, нові ідеї або навіть символічні підказки для успіху можуть з’явитися саме тоді, коли вони тобі найпотрібніші.
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, тобі добре приділити увагу тому, що потребує оновлення. Те, що щось працювало раніше, не означає, що це не можна покращити та розвивати разом із тобою.
На вихідних зростання вимагає внесення змін. Ти помічаєш, що твоя рутина, структури або зобов’язання потребують коригування, щоб краще підтримувати те, ким ти стаєш.
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на вихідні, 31 січня-1 лютого 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
