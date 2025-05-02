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Свідомий вибір. Українки стали менше емігрувати за кордон — причини

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Травня 2025, 20:00
Українки менше емігрують
Фото Unsplash
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