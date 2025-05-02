Свідомий вибір. Українки стали менше емігрувати за кордон — причини

Після трьох років повномасштабної війни, здається, люди почали “адаптовуватися” до умов життя. Нині спостерігається зменшення виїзду наших громадян за кордон. Дедалі більше жінок роблять свідомий вибір: лишитися в Україні попри все. Чому так відбувається і чи сигналізує така зміна про закінчення потоку біженців до ЄС — розбиралися Sestry.eu.

Українки стали менше емігрувати за кордон: чому вони вибирають залишитися

24 лютого 2022 року тікати вирішили чимало людей. Страх, раптовість нападу, розуміння того, що можуть зробити росіяни, хвилювання за себе та найрідніших… Причин було чимало. Тож мільйони виїхали у переломний момент. Пізніше почали виїздити ті, кому було несила жити в Україні за таких умов, а також ті, хто втратив усе.

Нині потік українців до інших країн зменшився, та не скінчився. Виїздять підлітки з матерями, і ті, кому держава недостатньо допомогла з облаштуванням нового життя. У Євросоюзі нарахували 4,3 млн українців — це ті, хто має статус тимчасового захисту.

Також слід врахувати тих, хто не має такого статусу, хто вже оформив посвідки на проживання чи навіть отримав громадянство, або ж тих, хто виїхав з України не в країни ЄС. Загальні цифри можуть сягати 8 млн українців, які залишили свої домівки.

Попри вибухи, загрозу життю та економічну скруту, в Україні лишаються мільйони жінок. Ба більше, вони народжують дітей. Про таких жінок ми розповідали у спецпроекті Мадонна — життя триває.

За словами дослідників Володимира Вахітова та Наталії Заїки з Інституту поведінкових досліджень American University Kyiv, 80% жінок у віці 18-60 років свідомо вибирають залишатися в Україні. 90% з них хочуть тут жити. Кожна п’ята українка розглядає варіант виїзду за кордон.

З тих 20%, що хочуть виїхати, дві третини або не мають коштів, або їх тримає вагома причина — хворий родич, могила близької людини, зниклий чоловік.

Тепер рішення рідше пов’язані з панікою чи страхом російських ударів. І все більше вони пов’язані з думками про довготривале майбутнє: стабільну роботу, виховання дітей, можливість придбати собі житло, право на пенсію. З такого погляду український уряд має докладати максимум зусиль, аби забезпечити це.

Від повернення найбільше стримує небезпека. Не хочуть повертатися українки, які мають малих дітей. Страх за дитину зупиняє від возз’єднання з родиною. Додаються питання цін, відсутності житла, роботи за фахом і гідних зарплат. Тобто, крім фактора безпеки додається економічний.

Попри все це, чимало українок вирішують повернутися додому. Туди, де життя набуває сенсу, де все рідне і знайоме, де не потрібно вчити мову, аби тебе зрозуміли.

В Україні легше знайти роботу за спеціальністю, навіть якщо диплом не визнають за кордоном. А брак конкуренції у багатьох сферах відкриває жінкам нові шляхи.

Тож рішення про повернення у кожного своє, а Україна має докласти всіх зусиль, аби якомога більше таких рішень були на користь країни.

Тривалий час Польща була країною, яка прийняла найбільше українських біженців. Нині лідирує Німеччина. Та українці не сиділи на виплатах, а чесно заробляли гроші. Як наш народ віддячив полякам за прихисток?

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