Сознательный выбор. Украинки стали меньше эмигрировать за границу — причины

После трех лет полномасштабной войны, кажется, люди начали “адаптироваться” к условиям жизни. Сейчас наблюдается уменьшение выездов наших граждан за границу. Все больше женщин делают сознательный выбор: остаться в Украине, несмотря ни на что. Почему так происходит и сигнализирует ли такое изменение об окончании потока беженцев в ЕС, разбирались Sestry.eu.

Украинки стали меньше эмигрировать за границу: почему они выбирают остаться

24 февраля 2022 года бежать решили многие. Страх, внезапность нападения, понимание того, что могут совершить россияне, волнение за себя и самых родных… Причин было немало. Так что миллионы уехали в переломный момент. Позже начали выезжать те, кому было невмоготу жить в Украине при таких условиях, а также те, кто потеряли все.

Сейчас поток украинцев в другие страны уменьшился, но не закончился. Выезжают подростки с матерями, и те, кому государство недостаточно помогло с обустройством новой жизни. В Евросоюзе насчитали 4,3 млн украинцев — это те, кто имеет статус временной защиты.

Также следует учесть тех, кто не имеет такого статуса, кто уже оформил виды на жительство или даже получил гражданство, или тех, кто уехал из Украины не в страны ЕС. Общие цифры могут достигать 8 млн украинцев, покинувших свои дома.

Несмотря на взрывы, угрозу жизни и экономические трудности, в Украине остаются миллионы женщин. Более того, они рожают детей. О таких женщинах мы рассказывали в спецпроекте Мадонна — жизнь продолжается.

По словам социологов Владимира Вахитова и Наталии Заики из Института поведенческих исследований American University Kyiv, 80% женщин в возрасте 18-60 лет сознательно выбирают оставаться в Украине. 90% из них хотят здесь жить. Каждая пятая украинка рассматривает вариант выезда за границу.

Из тех 20%, которые хотят уехать, две трети либо не имеют денег, либо их держит веская причина — больной родственник, могила близкого человека, пропавший муж.

Теперь решение реже связано с паникой или страхом российских ударов. И все больше они связаны с мыслями о долговременном будущем: стабильной работе, воспитании детей, возможности приобрести себе жилье, праве на пенсию. С такой точки зрения, украинское правительство должно прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить это.

От возвращения больше сдерживает опасность. Не хотят возвращаться украинки, у которых есть маленькие дети. Страх за ребенка перевешивает желание воссоединения с семьей. Плюс актуальна ситуация с ценами, отсутствием жилья, работы по специальности и достойных зарплат. То есть, кроме фактора безопасности добавляется экономический.

Несмотря на это, многие украинки решают вернуться домой. Туда, где жизнь обретает смысл, где все родное и знакомое, где не нужно учить язык, чтобы тебя поняли.

В Украине легче найти работу по специальности. А нехватка конкуренции во многих сферах открывает женщинам новые пути.

Поэтому решение о возвращении у каждого свое, а Украина должна приложить все усилия, чтобы как можно больше таких решений были в пользу страны.

Долгое время Польша была страной, которая приняла больше всего украинских беженцев. Сейчас лидирует Германия. Но украинцы в Польше не сидели на выплатах, а честно зарабатывали деньги. Как наш народ отблагодарил поляков за приют?

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