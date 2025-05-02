Економія

Фінансування соціальних виплат за травень 2025: чи є привід для занепокоєння

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Травня 2025, 15:45
фінансування соціальних виплат травень 2025
Фото Pexels
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