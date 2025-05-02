Фінансування соціальних виплат за травень 2025: чи є привід для занепокоєння

Війна, що триває, і урізання допомоги з боку американських партнерів викликає занепокоєння не тільки у фінансистів. Найбільше турбуються люди, яких заведено називати найуразливішими верствами населення.

Їх насамперед хвилює питання — чи будуть профінансовані соціальні виплати. зокрема, у травні 2025 року. Міністерство соціальної політики прямо не відповідає на це запитання, та ми зібрали для тебе актуальну на сьогодні інформацію.

Чи буде фінансування соціальних виплат на травень 2025

Кошти на соціальні виплати громадянам України закладаються в бюджеті з розрахунку на цілий рік, а далі їхнє фінансування проводять згідно з затвердженим графіком. І травень тут не виняток, кошти на нього заплановані, тож вони надійдуть до людей як зазвичай.

Загалом сума видатків на соціальний захист населення становить близько 420 мільярдів гривень, і вона майже така сама як у 2024 році.

Усі ці кошти розподіляються за кількома основними напрямами: на пенсії, допомогу малозабезпеченим сім’ям, на субсидії та пільги, виплати ВПО та людям з інвалідністю тощо.

Читати на тему Соціальні стипендії для студентів: що змінилося та хто має право на виплати Розповідаємо про особливості отримання соціальної стипендії у 2025 році та хто зі студентів може розраховувати на фінансову допомогу.

Фінансування соціальних виплат у травні 2025: що закладено в бюджеті

На виплату пенсій Мінсоцполітики планує протягом року витратити 780,9 млрд грн. У травні 2025 року їхнє фінансування буде проводитися з урахуванням попередніх індексацій, які дозволять частково компенсувати інфляцію.

Фінансування соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на травень 2025 залишиться на тому ж самому рівні, що і в попередньому році. Люди з інвалідністю та діти отримуватимуть по 3 тисячі гривень, а решта ВПО — по 2 тисячі гривень.

Для допомоги малозабезпеченим сім’ям передбачено 19,7 млрд гривень. Ця сума також включає підвищення рівня прожиткового мінімуму на 5%, що може дещо збільшити допомогу для тих, хто її потребує.

На соціальний захист осіб з інвалідністю на 2025 рік виділено 6,7 млрд грн, що на 300 млн грн більше, ніж у 2024 році. А фінансування системи соціальних послуг збільшується порівняно з минулим роком на 22% більш. У травні ці суми лишатимуться без змін.

Житлові субсидії та пільги будуть фінансувати на суму 42,3 млрд грн, тобто на тому ж самому рівні, що і минулого року.

Уряд обіцяє, що соціальні виплати залишаються пріоритетами бюджету.

Фінансування соціальних виплат буде забезпечене без затримок, і у травні 2025 року також.

А якщо затримки траплятимуться, то тому, що спочатку держава повинна профінансувати армію — це зараз пріоритет.

В Україні є запас грошей, щоб виплачувати всі заплановані соціальні виплати. Але більшість цих коштів надходить від міжнародних партнерів. Через це гроші можуть трохи затримуватись — усе залежить від того, коли саме прийдуть фінанси.

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