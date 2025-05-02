Финансирование социальных выплат за май 2025: есть ли повод для беспокойства

Война, которая все еще продолжается и урезание помощи со стороны американских партнеров вызывает беспокойство не только у финансистов. Больше всего беспокоятся люди, которых принято называть уязвимыми слоями населения.

Их, прежде всего, волнует вопрос — будут ли профинансированы социальные выплаты, в частности, в мае 2025 года. Министерство социальной политики прямо не отвечает на этот вопрос, и мы собрали для тебя актуальную на сегодняшний день информацию.

Будет ли финансирование социальных выплат на май 2025 года

Денежные средства на социальные выплаты гражданам Украины закладываются в бюджете в расчете на целый год, а дальше их финансирование проводят согласно утвержденному графику. И май здесь — не исключение, средства на него запланированы, поэтому они поступят людям как обычно.

В общей сложности сумма расходов на социальную защиту населения составляет около 420 миллиардов гривен и она почти такая же, как в 2024 году.

Все эти средства распределяются по нескольким основным направлениям: на пенсии, помощь малообеспеченным семьям, на субсидии и льготы, выплаты ВПЛ и людям с инвалидностью.

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Финансирование социальных выплат в мае 2025 года: что заложено в бюджете

На выплату пенсий Минсоцполитики планирует в течение года потратить 780,9 млрд. грн. В мае 2025 года их финансирование будет проводиться с учетом предварительных индексаций, позволяющих частично компенсировать инфляцию.

Финансирование социальных выплат внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на май 2025 г. останется на том же уровне, что и в предыдущем году. Люди с инвалидностью и дети будут получать по 3 тысячи гривен, а остальные ВПЛ — по 2 тысячи гривен.

Для помощи малоимущим семьям предусмотрено 19,7 млрд гривен. Эта сумма также включает повышение уровня прожиточного минимума на 5%, что может несколько увеличить пособие для нуждающихся.

На социальную защиту лиц с инвалидностью на 2025 год выделено 6,7 млрд. грн., что на 300 млн. грн. больше, чем в 2024 году. А финансирование системы социальных услуг увеличивается по сравнению с прошлым годом на 22% больше. В мае суммы этих выплат останутся без изменений.

Жилищные субсидии и льготы будут финансировать на сумму 42,3 млрд грн, то есть на том же уровне, что и в прошлом году.

Правительство обещает, что социальные выплаты остаются приоритетами бюджета.

Финансирование социальных выплат будет обеспечено без задержек, и в мае 2025 года тоже.

А если задержки будут, то потому, что сначала государство должно профинансировать армию — это сейчас главный приоритет.

У Украины есть запас денег, чтобы выплачивать все запланированные социальные выплаты. Но большинство этих средств поступает от международных партнеров. Поэтому деньги могут немного задерживаться — все зависит от того, когда придут финансы.

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