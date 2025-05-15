Рятуємо життя, а не здоров’я: інструктор про ціну перших секунд після поранення

Богдан Майоров, інструктор із домедичної допомоги, мешканець Сум, опинився на місці ракетного удару по центру міста вже за десять хвилин після трагедії 13 квітня 2025 року — розповіли Цукр.

Його історія — це приклад небайдужості, готовності допомогти та набутих навичок, які в критичний момент рятують життя.

Вербна неділя у Сумах стала днем болю та втрат, забравши життя багатьох містян. Проте, ця трагедія також оголила силу єдності та взаємодопомоги українців.

Богдан, побачивши дим із вікна своєї квартири, миттєво зібрав необхідне медичне спорядження та вирушив на допомогу.

Особистий шлях до медицини та готовність до дії

Попри відсутність медичної освіти (за фахом Богдан — дизайнер одягу), життєві обставини змусили його опанувати навички надання першої допомоги.

Хвороби близьких — батька, сестри та дядька стали поштовхом до глибокого вивчення основ медицини.

Богдан зізнається, що має так званий “синдром рятівника”, що спонукає його постійно аналізувати потенційні небезпеки та планувати свої дії у разі потреби допомогти.

З початком повномасштабного вторгнення його волонтерська діяльність стала ще активнішою, і саме тоді він усвідомив критичну важливість медичних знань для цивільних.

Заняття з тактичної медицини не лише надали йому цінні навички, але й допомогли впоратися зі страхом, адже ситуація неконтрольована.

Допомога на місці трагедії та емоційні виклики

Богдан разом із товаришем із громадської організації Купина, де він є помічником інструктора з такмеду, негайно вирушили на місце події.

Вже за лічені хвилини він був біля Конгрес-центру та почав надавати допомогу пораненим. На місці трагедії Богдан швидко орієнтувався, оцінюючи стан кожного, хто потребував допомоги, звертаючи особливу увагу на ознаки кровотеч та інших загрозливих станів.

Він підходив до постраждалих, розмовляв з ними, щоб з’ясувати їхній стан та підтримати психологічно.

Богдан наголошує на важливості уважного огляду всіх постраждалих, адже шоковий стан може приховувати серйозні травми.

Найскладнішим для нього виявився не фізичний біль поранених, а емоційний тягар відчаю та втрати, що панував навколо. Побачене глибоко вразило його.

Там було справжнє пекло. Емоційно пережити це важко, постійно сняться жахи… — зізнається хлопець.

Проблеми координації та важливість підготовки цивільних

Аналізуючи події на місці трагедії, Богдан зауважує, що присутність цивільних без необхідних навичок та спорядження іноді створювала додаткові перешкоди.

Заважали цивільні, які не мали ні аптечок, ні навичок, але прибігли подивитися.

Богдан підкреслює важливість правильного розуміння принципів першої допомоги та застерігає від впливу нереалістичних кіносценаріїв.

Він пояснює, чому в певних ситуаціях деякі загальноприйняті методи можуть бути не лише неефективними, а й шкідливими, наголошуючи на головній меті першої допомоги:

Ми рятуємо життя, а не здоров’я

Необхідність базової аптечки та регулярних тренувань

Богдан Майоров наголошує на доступності базової аптечки для цивільних, вартість якої може не перевищувати 2000 гривень.

Він рекомендує обов’язково включити до неї такі життєво важливі засоби, як:

турнікет

тампонаду

ізраїльський бандаж

оклюзійну наліпку (за відсутності – армований скотч)

термоковдру та бинти, навіть якщо кожного найменування буде лише по одному.

Важливим аспектом є швидкий доступ до аптечки. Богдан пояснює, що якщо ви носите її в рюкзаку, це може допомогти надати допомогу іншим.

Однак, якщо допомога знадобиться вам, сторонній людині знадобиться час, щоб розібратися з вмістом вашого рюкзака.

Особливу увагу варто приділити якості медичних засобів.

Богдан застерігає від спокуси заощадити на дешевих китайських аналогах, посилаючись на власний негативний досвід:

Ми замовляли з AliExpress різні медичні речі і якість була жахливою. Турнікет можна було просто розірвати рукою, а тампонада приїхала не щільна, а тоненька.

Ключовим моментом, на якому наполягає Богдан, є розуміння призначення та вміння застосовувати кожен елемент аптечки.

Просто наявність засобів, придбаних за фотографіями чи описами, є недостатньою.

Насамкінець, Богдан Майоров радить регулярно тренувати навички надання першої допомоги.

Він підкреслює, що в стресовій ситуації людина діє на основі автоматичних навичок, тому їх необхідно підтримувати та вдосконалювати хоча б раз на три місяці.

Він вважає, що витрачений на навчання час та зусилля допоможуть почуватися спокійніше, а головне бути готовим ефективно діяти у випадку реальної потреби.

Його підсумкове побажання — мати знання та навички, які, можливо, ніколи не знадобляться, але в критичний момент дозволять врятувати життя.

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