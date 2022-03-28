Моя робота проста: сів та поїхав. Історія танкіста Операції об’єднаних сил

Нам у тилу важко уявити роботу військових. Вони щодня протистоять ворогу та керують різною технікою: літальною та на землі, габаритною та не дуже, тримають в руках різну зброю.

Тож ми можемо тільки уявляти, як це — кермувати танком? А от Денис не уявляє, він точно знає, адже робить це щодня.

Я — механік-водій цієї потужної “кралі”, — жартує Денис, демонструючи танк.

— Моя машинка ще жодного разу не підвела, хоч за останній місяць на її рахунку чимало танкових боїв.

Водій розповідає, що бої із загарбниками різної інтенсивності зараз відбуваються майже щодня. А кількість знищеної чи підбитої техніки давно вже перестали рахувати.

Моя робота проста: сів і поїхав, — скромно розповідає танкіст.

— А от командир екіпажу та навідник — справжні “аси”!

Денис каже, що кілька днів тому вони зійшлися в бою з ворожим танковим взводом. Два танки знищили, решта — “накивали гусенями”.

— Командир одного з підбитих теж намагався втекти, та в нього нічого не вийшло. Ось так, потихеньку наближаємо перемогу.

Військовий запевняє, що із побратимами налаштовані рішуче – боронити Україну та виганяти ворога назад до себе.

У нас, танкістів, як: або ти робиш свою роботу добре від початку і до кінця, або — помреш.

— Ми обираємо перший варіант! Для себе і для України! — каже Денис.

У нас герої усі: і чоловіки, і жінки. Раніше ми розповідали історію української Жанни д’Арк та як вона покинула бізнес, дім та модні сукні та стала боронити Україну.