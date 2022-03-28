Моя работа проста: сел и поехал. История танкиста Операции объединенных сил

Нам в тылу трудно представить работу военных. Они каждый день противостоят врагу и управляют разной техникой: летательной и на земле, габаритной и не очень, держат в руках разное оружие.

Так что мы можем только представлять, как это — управлять танком? А вот Денис не представляет, он точно знает, ведь делает это каждый день.

Я — механик-водитель этой мощной “крали”, — шутит Денис, демонстрируя танк.

— Моя машинка еще ни разу не подвела, хотя за последний месяц на ее счету много танковых боев.

Водитель рассказывает, что бои с захватчиками разной интенсивности сейчас проходят почти каждый день. А количество уничтоженной или подбитой техники давно перестали считать.

Моя работа проста: сел и уехал, — скромно рассказывает танкист.

— А вот командир экипажа и наводчик — настоящие “асы”!

Денис говорит, что несколько дней назад они сошлись в бою с вражеским танковым взводом. Два танка уничтожили, остальные — “накивали гусеницами”.

— Командир одного из подбитых тоже пытался скрыться, но у него ничего не получилось. Вот так, потихоньку приближаем нашу победу.

Военный уверяет, что с побратимами настроены решительно — защищать Украину и выгонять врага обратно к себе.

У нас, танкистов, как: или ты делаешь свою работу хорошо от начала до конца, или — умрешь.

— Мы выбираем первый вариант! Для себя и для Украины! — говорит Денис.

У нас все герои: и мужчины, и женщины. Ранее мы рассказывали историю украинской Жанны д’Арк и как она покинула бизнес, дом и модные платья и стала защищать Украину.