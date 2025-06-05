Історії Розповіді

Битва за підземний Київ: директорка музею в лікарні через боротьбу із забудовниками

Марія Дзюба, редакторка сайту 05 Червня 2025, 18:30
Битва за підземний Київ: директорка музею в лікарні через боротьбу із забудовниками
Фото Українська Правда. Життя

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