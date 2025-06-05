Битва за підземний Київ: директорка музею в лікарні через боротьбу із забудовниками

У серці Києва розгортається драматична боротьба за збереження унікальної археологічної пам’ятки – середньовічного міста, віднайденого під Поштовою площею.

Ця історія є яскравим прикладом самовідданості та жертовності, адже, як зазначає співзасновниця ГО Музей однієї нації на Поштовій площі Ольга Рутковська, “ця пам’ятка виборюється самопожертвою”.

Протягом багатьох років активісти та волонтери відстоюють право на існування музею, стикаючись із бюрократичними перешкодами, відсутністю фінансування та спробами з боку міської влади взяти об’єкт під свій контроль.

Голодування як останній аргумент

Ситуація загострилася 21 травня, коли Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій (КНМЦ) за підтримки муніципальної охорони заблокував входи до Поштового будинку.

У відповідь на ці дії, Ольга Рутковська, мистецтвознавиця з 15-річним досвідом роботи в Інституті реставрації, розпочала голодування.

На 15-й день голодування вона, попри значне схуднення, продовжує боротися за Музей, іронічно зауважуючи, що:

Таке голодування йде їй на користь для мислення.

Її мета – привернути увагу до складної ситуації, що склалася навколо історичної пам’ятки.

Вчора ввечері, 4 червня, Ользі Рутковській стало зле, і її госпіталізували.

Як повідомили на сторінці громадської організації, лікарі діагностували у неї виснаження всіх систем.

Сама Ольга прокоментувала ситуацію так:

— Учора було так багато неприємних, хамських та необґрунтованих звинувачень, що мені стало погано. Мені діагностували виснаження усіх систем. Тепер я відновлюся. Лікар сказав, що мене вчасно привезли, тому що могли початися незворотні процеси.

До голодування Ольга вже значно схудла, її вага становила близько 50 кілограмів, і вона споживала лише воду та цигарки.

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Історія, що оживає під ногами

Все почалося у 2015 році. Під час будівельних робіт на Поштовій площі археологи натрапили на дивовижні знахідки: залишки древнього міста, що існувало тут ще за часів Київської Русі.

Це справжнє “підземне місто” з вулицями, портами та цінними артефактами, як-от князівські печатки та монети.

Це місце, де колись знаходився перший київський порт, і воно тісно пов’язане з хрещенням Русі.

Битва за підземний Київ: директорка музею в лікарні через боротьбу із забудовниками / 2 Фотографії

У 2016 році пам’ятку ледь не знищили забудовники, але завдяки активістам її вдалося врятувати.

Згодом 20 громадських організацій об’єдналися, щоб створити тут сучасний археологічний музей.

Їхня боротьба увінчалася успіхом: у 2019 році об’єкт отримав статус пам’ятки національного значення, що означає її захист державою.

Музей своїми руками

З 2019 року про пам’ятку піклується ГО Музей однієї нації на Поштовій площі.

Жодна інша державна установа так і не змогла створити тут повноцінний музей. Навіть під час повномасштабної війни, з лютого 2022 року, Музей продовжує працювати як волонтерський центр.

Ольга Рутковська та Віталій Білецький, її колега, власноруч доглядають за територією. Вони прибрали гори сміття, відновили пошкоджені будівлі, осушили затоплені підвали – все це своїм коштом.

Поштовий будинок досі без світла, води та опалення, але завдяки команді Музею він не перетворився на руїни. Тут навіть була створена виставка з речей, які передали військові з фронту.

Чому виник конфлікт?

Ольга вважає, що дії міської влади спрямовані на те, щоб взяти під контроль Поштовий будинок.

Офіційна причина – реставрація, але, за її словами, грошей на це немає.

Активісти припускають, що справжня мета – відновити будівництво двоповерхового торгівельного центру, що загрожує знищити археологічну пам’ятку.

Битва за підземний Київ: директорка музею в лікарні через боротьбу із забудовниками / 2 Фотографії

Боротьба триває

Незважаючи ні на що, команда Музею не здається. Вони проводять безкоштовні екскурсії, запрошують студентів та активістів, організовують різноманітні культурні заходи.

Вони розробили план розвитку Музею, оцифрували пам’ятку за допомогою ЮНЕСКО та навіть створили центр з консервації старовинного дерева.

Битва за підземний Київ: директорка музею в лікарні через боротьбу із забудовниками / 2 Фотографії

Ольга Рутковська заявляє, що продовжуватиме голодування, поки не відновиться справедливість.

Ця історія показує, як важливо боротися за свою історію, адже лише так ми можемо зберегти її для майбутніх поколінь.

Раніше ми повідомляли, що в Київ повернувся викрадений нацистами портрет, що став символом збереження культурної спадщини.

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